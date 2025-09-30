"อเนก" รับมอบตำแหน่ง "ผบก.ปทส." ลั่นขับเคลื่อนหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก

"อเนก"รับมอบตำแหน่ง ผบก.ปทส. ลั่นนำความรู้ความสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก
วันนี้ ( 30 ก.ย.) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้จัดพิธีสงมอบตำแหน่ง ผบก.ปทส. โดยมี พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธ์ ผบก.ปทส. ส่งมอบภารกิจสำคัญให้กับ พ.ต.อ.อเนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป.
โดย พ.ต.อ.อเนก กล่าวว่า จะนำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีมาขับเคลื่อน บก.ปทส.ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจว่า ด้วยการผนึกกำลังร่วมกับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย จะสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน