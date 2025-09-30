ศาลสืบพยานโจทก์คดียิง“ลิม กิมยา” อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา

ภรรยา“ลิม กิมยา”อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชาถูกยิงดับย่านกลางถนนใกล้วัดบวร เดินทางมาฟังการสืบพยาน ยันเสียใจกับเหตุการณ์มาก อยากให้เอาผิดผู้สั่งการฆ่าที่หนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์ คดีที่ นายเอกลักษณ์ แพน้อย จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายลิม กิมยา (Lim Kim Ya) สัญชาติกัมพูชา อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา วัย 74 ปี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. เวลา ประมาณ 17.30 น.ที่บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ย่านถนนข้าวสาร
มีเจตนาฆ่า นายลิม กิมยา โดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าว ซึ่งใช้ดินระเบิดซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยนี้ได้ตระเตรียมมายิงไปยังบริเวณกลางลำตัวด้านหลังของผู้เสียหายจำนวน 3 นัด และกระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกข้างซ้ายของผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความความ ในบริเวณที่เกิดเหตุสมดังเจตนาฆ่าของจำเลย อันเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288, 89(4), 371,376 , พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ เหตุเกิดที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยช่วงเช้าวันนี้ นางแอนาลิม อนิ สัญชาติฝรั่งเศส ภรรยาผู้เสียชีวิต พร้อมทนายได้เดินทางมาศาลกรณีศาลนัดสืบพยานโจทก์จำนวน 2 ปาก
นางแอนาลิม ให้สัมภาษณ์ผ่านน.ส.ประกายดาว พฤกษาเกษมสุขล่ามชาวไทยว่า คดีนี้รู้สึกเสียใจมากที่เห็นสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตา ที่กลางถนนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร หลังเหตุการณ์สามีถูกยิง การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปมาก และภรรยาผู้ตายได้เบิกความต่อศาลไว้แล้ว นัดนี้จึงมาสังเกตการณ์และร่วมฟังการสืบพยานฝ่ายโจทก์ ที่เป็นพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม เพื่ออยากทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจของการกระทำผิด รวมทั้งอยากทราบว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้สั่งการได้ไหม เพราะส่วนตัวคิดว่าคงไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่เป็นชาวกัมพูชามาลงโทษตามกฎหมายได้
ต่อมา เวลา 12.00 น. น.ส.ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ทนายความโจทก์ร่วมภรรยาผู้ตายกล่าวว่า ในช่วงเช้ามีกำหนดนัดสืบพยานชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานแต่ปรากฏว่าไม่ได้มาศาล จึงยังไม่ได้สืบพยานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ภรรยาของผู้ตาย เข้าเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ตามที่ยื่นคำร้อง ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะเริมสืบพยานคดีนี้อีก 2 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงคราม สำหรับคดีนี้โจทก์ได้เตรียมพยานไว้จำนวน 20 กว่าปาก ใช้เวลา 3 นัด