จับเจ้าของเพจ'iBox RetroGame'ลักลอบขาย Android Box ดูบอล-หนังเถื่อน

ตำรวจ ปอศ. บุกรวบเจ้าของเพจ "iBox RetroGame"ลักลอบจำหน่าย Android Box ดูหนัง-ฟุตบอลเถื่อน พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก
วันนี้ (30 ก.ย.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายดนัย (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ในความผิดฐาน “ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า” พร้อมตรวจยึดของกลาง กล่องรับสัญญาณทีวี, คอมพิวเตอร์ , สมุดบัญชีธนาคาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หลายรายการ ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สืบเนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ชื่อว่า iBox RetroGame โพสต์โฆษณาจัดจำหน่ายกล่องดูหนัง ดูฟุตบอลเถื่อน หรือ Android Box จึงส่งสายลับแฝงตัวติดต่อล่อซื้อ จนทราบว่า เจ้าของเพจดังกล่าวคือ นายดนัย ผู้ต้องหารายนี้ มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายดนัย รับสารภาพ ลักลอบจำหน่ายกล่องดูทีวีเถื่อนมานานหลายปี รวมถึงยังยอมรับว่ามีการจัดโพรโมชันทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน สำหรับสมาชิกใหม่ จนทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกและซื้อกล่องทีวีเถื่อนของตนไปใช้งานจำนวนมาก จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป