สืบโคกครามรวบชายเวียดนาม ฝากคนรับหิ้วส่งไอซ์ไปต่างประเทศ ยึด 1 กก. ยาเคเกือบโล

MGR Online-คนรับหิ้วของไปต่างประเทศ เช็กของก่อนไปเจอถุงถั่วลิสง มีลักษณะคล้ายสารส้ม แจ้งตำรวจตรวจปรากฏเป็นไอซ์ ตามสืบคนสั่งชาวเวียดนาม ค้นห้องเจออีก 1 โล ยาเคเกือบ 1 โล รับได้ค้าจ้าง 2 หมื่นส่งญี่ปุ่น
วันนี้ (29 ก.ย.) พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม สั่งการ พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม และตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จับกุม นายเหงียน สัญชาติเวียดนาม พร้อมของกลาง ไอซ์ 1,021.5 กรัม เคตามีน 903.5 กรัม ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ก.ย. เวลา 00.01 น.ที่ผ่านมา ฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบอาชีพรับส่งพัสดุไปต่างประเทศ ให้ตำรวจช่วยตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย มีลักษณะคล้ายสารส้ม สีขาวขุ่น บรรจุอยู่ในถุงถั่วลิสงอบเกลือยี่ห้อดัง จำนวน 2 ถุง ต้องสงสัยเป็นยาเสพติด ที่บริเวณซอยรามอินทรา 14 (มัยลาภ) แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
จึงเดินทางตรวจสอบพบถุงถั่วลิสงอบเกลือยี่ห้อดัง 2 ถุง มีวัตถุต้องสงสัยลักษณะตามรับแจ้ง ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด พบเป็นสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์ ทั้ง 2 ถุง ได้ทำการตรวจยึดไว้ จากการสอบถามผู้แจ้งทราบว่า ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ ต้องตรวจสอบพัสดุที่ได้รับไว้ทุกชิ้น เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ โดยถุงถั่วลิสงดังกล่าว มีผู้ติดต่อฝากส่งไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ชำระเงินค่าขนส่งเรียบร้อย
ฝ่ายสืบสวนให้ผู้แจ้งติดต่อหาผู้ส่งให้มารับของคืน โดยออกอุบายไม่รับหิ้วสิ่งของประเภทพืช จนกระทั่งวันที่ 28 ก.ย. ผู้แจ้งได้รับการติดต่อจาก นายเอ็ม ว่าจะมาขอรับพัสดุคืน จึงแจ้งฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจสอบสามารถควบคุมตัว นายเอ็ม ได้ที่ซอยรามอินทรา 14 จากการสอบถาม นายเอ็ม ให้การว่า ตนมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รับการว่าจ้างในราคา 500 บาท จากชายวัยรุ่นชาวเวียดนามให้มารับกล่องพัสดุ ที่ซอยรามอินทรา 14
ต่อมา นายเอ็ม บริสุทธิ์ใจนำตำรวจไปหาชายชาวเวียดนาม ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 122 เมื่อเดินทางไปถึงพบชายเวียดนามนั่งอยู่ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบทราบชื่อ นายเหงียน สัญชาติเวียดนาม จึงนำกล่องพัสดุให้ดู นายเหงียน รับว่าเป็นพัสดุยาเสพติดที่ได้ว่าจ้างให้ นายเอ็ม ไปรับมาให้จริง
สอบถามทราบว่า นายเหงียน ได้ซุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่ห้องพักภายในซอยลาดพร้าว 112 อีกจำนวนหนึ่ง เข้าตรวจสอบพบ ไอซ์ อัดก้อน น้ำหนัก 1,021.5 กรัม อยู่ในถุงพลาสติก และเคตามีน น้ำหนัก 903.5 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษ อีกทั้งพบอุปกรณ์บรรจุยาเสพติด นายเหงียน รับว่าของกลางเป็นของตนเองจริง ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางมาที่ห้องปฎิบัติการสืบสวน สน.โคกคราม
จากการสอบปากคำ นายเหงียน ให้การว่า ยาเสพติดดังกล่าว นายบอ สัญชาติเวียดนาม เป็นผู้สั่งซื้อจากแอปพลิเคชันชื่อดังของเวียดนาม ในราคากิโลกรัมละ 130,000 บาท จากนั้นจะว่าจ้างให้ตนนำไปฝากส่งกับบุคคลที่รับฝากสิ่งของ หรือคนรับหิ้ว เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ได้ค่าจ้าง 20,000 บาท เคยทำมาแล้ว 1 ครั้ง
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย, มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในความครอบเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย" นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ดำเนินการตามกฎหมาย.