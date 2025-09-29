"เสธ.ต้น"ร้อง ป.สอบ "หมอยศ นายพล" ปลอมใบเวชระเบียน หวังฮุบมรดกย่า 10 ล้าน

"เสธ.ต้น"ร้องกองปราบปราม สอบ "หมอยศ นายพล" ปลอมแปลงใบรับรองแพทย์-เวชระเบียน รพ.ทหาร หวังฮุบมรดกคุณย่า 10 ล้านบาท ตั้งปมพิรุธไม่ขอพระราชทานเพลิง สวดคืนเดียวเผาเลย
วันนี้ ( 29 ก.ย. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายอรรณพ บุญสว่าง หรือทนายเป้ง พร้อมด้วย ว่าที่ พันเอก กรศักร สุวรรณเตมีย์ หรือ เสธ.ต้น ประจำสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ญาติคุณย่าเล็ก ผู้เสียชีวิต) และนายจตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการด้านพุทธศาสนา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ก.ก.1 บก.ป. เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ แพทย์ทหารยศนายพล นายหนึ่ง เพื่อให้ตรวจสอบกรณีต้องสงสัยว่ามีการปลอมแปลง ใบรับรองแพทย์ เวชระเบียน การรักษาของคนไข้ เพื่อนำไปใช้ในการทำพินัยกรรม และหนังสือมอบอำนาจ หวัง ฮุบมรดก
ว่าที่ พ.อ.กรศักร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของย่าตนเองเมื่อปี 2564 โดยย่าเล็กวัย 92 ปี เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบที่โรงพยาบาลทหารในปี 2562 แม้ว่าต่อมาย่าจะมีอาการดีขึ้น สามารถพูดคุยและเซ็นเอกสารได้ตามปกติ แต่แพทย์กลับมีการบันทึกในเวชระเบียนว่า "ผู้ป่วยไม่สามารถเขียนหนังสือได้" ซึ่งเป็นการบันทึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติในใบรับรองแพทย์ 2 ฉบับ ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบพินัยกรรม โดยใบรับรองแพทย์ทั้งสองฉบับมีข้อมูลผู้ป่วยตรงกันทุกอย่าง รวมถึงระบุอายุ 92 ปี 4 เดือน 17 วัน แต่กลับลงวันที่ต่างกัน คือ วันที่ 24 ธ.ค. 2562 และวันที่ 15 ม.ค. 2563 ซึ่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าวถูกนำมาใช้อ้างว่า ผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในพินัยกรรม
ว่าที่ พ.อ.กรศักร กล่าวต่อว่าตนตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำทั้งหมดอาจมีเจตนา เอื้อประโยชน์ให้แพทย์ที่มีศักดิ์เป็นอาของตน ซึ่งมี ยศนายพล และเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงคนเดียว โดยแพทย์คนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลย่าในช่วงพักฟื้นที่บ้านจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งยังไม่อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม และที่สำคัญยังพบว่า มีการเร่งจัดพิธีศพภายในวันเดียว โดยไม่มีการแจ้งข่าวหรือดำเนินพิธีตามสิทธิของข้าราชการเกษียณ ซึ่งคุณย่ามีสิทธิขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ ขอพระราชทานเพลิง แต่ญาติที่ดำเนินการ เร่งนำศพคุณย่าออกจากสถาบันนิติเวชฯ โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ยินยอมให้ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนไปดำเนินการเผาศพหลังตั้งสวดอภิธรรมเพียงคืนเดียว
"ผมอยากให้ตรวจสอบว่า มีการ แก้ไขเวชระเบียนย้อนหลังหรือไม่ และกระบวนการรักษาถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะหากมีความผิดปกติ ย่อมเชื่อมโยงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณย่า ที่จนถึงวันนี้ครอบครัวยังมีข้อกังขาเรื่องนี้" ว่าที่ พ.อ.กรศักร กล่าว
ว่าที่ พ.อ.กรศักร กล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นเกี่ยวข้องกับมรดกของคุณย่านั้นมีทรัพย์สิน เครื่องประดับ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ไม่มีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์อื่น ผู้รับมรดกเป็นทหารระดับนายพล ที่ รพ.ทหารแห่งหนึ่ง เป็นไปตามที่พินัยกรรมระบุ