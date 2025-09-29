CIB -แบงก์กรุงศรีฯเปิดตัวระบบ API เชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยกระดับสู้ภัยโจรไซเบอร์

ตำรวจสอบสวนกลางจับมือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมลงนาม MOU เปิดตัวระบบ API เชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยกระดับสู้ภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วันนี้ ( 29 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. และ นายตุลย์ โรจน์เสรี ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เปิดตัว โครงการนำร่อง เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน ระบบ API แบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและทางการเงินที่ซับซ้อน ของการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่รวดเร็วและโปร่งใส
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของความร่วมมือ เมื่อมีการแจ้งความออนไลน์ผ่านระบบของ บช.ก. และเกี่ยวข้องกับบัญชีของกรุงศรี เจ้าหน้าที่สามารถส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอข้อมูลและการจัดการบัญชีต้องสงสัยไปยังธนาคารได้ ภายในหลักนาที บนระบบดิจิทัล เพื่อลดเวลา-ลดภาระ ช่วยให้การสืบสวนรวดเร็ว โปร่งใส ลดภาระด้านเอกสารและการเดินเรื่อง ระหว่างหน่วยงาน และช่วย ป้องกันความเสียหายลุกลามได้ทันท่วงที และใช้ Data Analytics ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันเชิงรุก ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อมุ่งลดเหตุอาชญากรรม
ขณะที่ นายตุลย์ กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ทำให้การดำเนินคดีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกรุงศรีจะสนับสนุนด้านเทคนิคและศึกษาการใช้ Data Analytics เชิงรุก ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว