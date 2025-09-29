รวบแก๊งขนยาข้ามชาติ โดดน้ำหนีเจ้าหน้าที่ดับ 1 ราย พร้อมยึดไอซ์ครึ่งตันกลางทะเลภูเก็ต

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วมหน่วยงานภาคี จับเรือเครือข่ายค้ายาข้ามชาติ ยึดไอซ์ 502 กก. คีตามีน 600 กรัม คาท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ก่อนลำเลียงไปประเทศที่สาม
วันนี้ (29 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดินแดง กรุงเทพฯ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , พล.ร.ท.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล , พล.ร.ต.ภุชงค์ รอดนิกร รองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 , พล.ร.ต.ปณิธิ ทองเจือ ผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมข่าวทหารเรือ , พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง , พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และ พ.ต.อ.สรวิศ เสมอใจ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 4 คน (เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากกระโดดลงน้ำหลบหนีขณะจับกุม พร้อมโทรศัพท์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญ ซึ่งกองบังคับการตำรวจน้ำ ใช้นักประดาน้ำเก็บกู้โทรศัพท์กลับมาได้) พร้อม ไอซ์ 502 กก. คีตามีน 600 กรัม ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือ บนเรือบรรทุกผู้โดยสาร (เรือไดร์ฟวิ่ง) สัญชาติไทย ชื่ออิลิกเซอร์ (Elixir) เหตุเกิดที่ ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ระนอง 3 จุด ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 5 ล้านบาท
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก ห้วงเดือน ก.ย.68 กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) ดำเนินการสืบสวนเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางเรือ ทราบว่าเตรียมลำเลียงยาเสพติดปริมาณมากไปยังประเทศที่สาม จึงประสานการข่าวมายัง สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตนจึงได้มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สั่งการ ชุดปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือ สืบสวนติดตามพฤติการณ์เครือข่ายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด กระทั่งพบเรือสัญชาติไทยต้องสงสัย ชื่อ “อิลิกเซอร์ (Elixir)” แล่นมาจาก จ.ระนอง และจอดอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต โดยมีลักษณะผิดปกติจากเรือทั่วไป และบุคคลในเรือมีท่าทีพิรุธ ต้องสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในเรือ
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า ชุดปฏิบัติการจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเรือลำดังกล่าว ในวันที่ 24 ก.ย.68 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 4 คน (เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากกระโดดลงน้ำหลบหนีขณะจับกุม) พร้อมไอซ์ 502 กก. คีตามีน 600 กรัม ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือ นอกจากนี้ยังพบเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จักรเย็บปากกระสอบแบบมือถือ และถุงชาเปล่าจำนวนมาก เหตุเกิดที่ ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 5 ล้านบาท ต่อมา วันที่ 25 ก.ย. ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา ในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 3 จุด ผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวต่อว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ห้วงเดือน ก.ย.68 เรืออิลิกเซอร์ (Elixir) แล่นออกจาก จ.ระนอง ไปรับไอซ์ จำนวน 40 กระสอบ (คาดว่าปริมาณ 1 ตัน) จากบริเวณใกล้เกาะสอง เมียนมา (โดยบรรทุกมาในเรือหางยาว 1 ลำ คนขับและลูกเรือเป็นชาวเมียนมา รวม 2 คน) จากนั้นแล่นเรือไปบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล เพื่อรอส่งยาเสพติด แต่ไม่มีผู้มารับ จึงนำเรือกลับไปที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต มีชายอีก 2 คน นำเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จักรเย็บปากกระสอบแบบมือถือ และถุงชาเปล่าจำนวนมาก ขึ้นมาบนเรือ หลังจากนั้นบุคคลทั้งหมดได้ร่วมกัน นำไอซ์มาใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ (ถุงชาเปล่า) โดยใช้เวลา 3 วัน
"จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจึงนำไอซ์ จำนวน 20 กระสอบ (คาดว่าประมาณ 500 กก.) ไปส่งบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล อีกครั้ง โดยมีเรือสปีดโบ๊ทมารับไป ส่วนไอซ์ที่เหลือประมาณ 20 กระสอบ เตรียมลำเลียงส่งบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้เรือลำดังกล่าวต้องจอดรออยู่บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 4 คน ไอซ์ 502 กก. คีตามีน 600 กรัม ภายในเรือลำดังกล่าว"
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเสริมว่า ความสำเร็จของการจับกุมดังกล่าว มาจากการบูรณาด้านข่าวและการสืบสวนร่วมกับกรมข่าวทหารเรือ และความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาคีที่ปฏิบัติการร่วมกัน (ตำรวจ ทหาร) รวมกำลังพลกว่า 100 นาย ที่ร่วมกันสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปประเทศที่สาม ปัจจุบันพบว่าเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ยังคงลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านการขนส่งทางเรืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 พบการจับกุมในน่านน้ำทะเลที่ประเทศไทย จำนวน 6 คดี ของกลางไอซ์ 7.3 ตัน และ พบข้อมูลการจับกุมที่ต่างประเทศบริเวณน่านน้ำสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จำนวน 9 คดี ของกลางไอซ์ 18.1 ตัน คีตามีน 3.4 ตัน ประเทศปลายทางของยาเสพติด คือ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย