ผบช.ภ.2 เปิดCo-Working Space พื้นที่สำหรับครอบครัวตำรวจ สร้างพลังส่งเสริมการทำงานดูแลปชช.

ผบช.ภ.2 เปิดห้องวิจัยกรณี Co-Working Space พื้นที่สำหรับครอบครัวตำรวจ สร้างพลังส่งเสริมการทำงานดูแลประชาชน ภายใต้แนวคิด Shared Space, Shared Vision, Shared Inspiration
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ที่ตำรวจภูธรภาค 2 จว.ชลบุรี พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ห้องวิจัยกรณี Co Working Space” ให้แก่ ผศ.ดร.สุเนตร สุวรรณละออง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อใช้เป็นห้องอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 และครอบครัวตำรวจ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 2 ได้ปรับปรุงห้องสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็น “ห้องวิจัยกรณี Co Working Space” ภายใต้แนวคิด Shared Space, Shared Vision, Shared Inspiration โดยมี 3 วัตถุประสงค์
1.Shared Space ใช้พื้นที่ร่วมกันที่เอื้อต่อการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการตำรวจและครอบครัว
2. Shared Vision แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของครอบครัวตำรวจภูธรภาค 2
3. Shared Inspiration สร้างแรงบันดาลใจร่วมเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพของกำลังพลตำรวจภูธรภาค 2 ควบคู่ไปกับครอบครัว
“ครอบครัวตำรวจ เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้ตำรวจและครอบครัวมีพื้นที่และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแนวคิดและเป้าหมายร่วมกัน จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างพลังด้านบวกให้ตำรวจมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเท เสียสละ” ผบช.ภ.2 กล่าว
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุเนตร ในนามประธานชมรมแม่บ้านฯ กล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.ยิ่งยศ ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนา ห้องวิจัยกรณี Co Working Space ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการทำกิจกรรมของครอบครัวตำรวจ เพื่อส่งเสริมภารกิจของตำรวจ
ผศ.ดร.สุเนตร กล่าวด้วยว่า วันนี้ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 จัดงาน “ดีใจที่มีเธอ…ดีใจที่เจอเธอ” โดยมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติ และได้ชื่นชมสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ และทุ่มเทตลอดปี พร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2568 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และความผูกพันของครอบครัวตำรวจภูธรภาค 2