เตือน 3 สิ่ง ที่ตำรวจจริงจะไม่ทำ หากพบเจอ ฟันธงเป็นแก๊งคอลฯ ชัวร์

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน 3 สิ่ง ที่ตำรวจจริงจะไม่ทำ หากพบเจอ ฟันธงเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอน
วันนี้ (28 ก.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยขอเน้นย้ำ 3 สิ่ง ที่ตำรวจจริงจะไม่ทำ ดังนี้
1. “ไม่คอล” ตำรวจจะไม่ติดต่อกับประชาชนผ่านการสนทนาผ่านระบบวิดีโอ (Video Call) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2. “ไม่โอน” ตำรวจจะไม่บอกให้ประชาชนโอนเงินมาให้ตรวจสอบ เพราะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจากธนาคารได้เอง
3. “ไม่รับแจ้งผ่านเฟซ” ตำรวจจะไม่มีเพจรับแจ้งความออนไลน์ หรือการขอเฉลี่ยทรัพย์คืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
หากพี่น้องประชาชนพบเห็น หรือได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า ท่านกำลังติดต่ออยู่กับมิจฉาชีพ อย่าหลงเชื่อโอนเงิน ส่งข้อมูลส่วนตัว หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ อย่างเด็ดขาด
และหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความออนไลน์ด้วยตนเอง ที่ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง