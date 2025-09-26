"พล.ต.ท.รุทธพล" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม ยันคดี "เขากระโดง-ฮั้ว สว" ไมีแทรกแซง

MGR Online - "พล.ต.ท.รุทธพล" ควง "ศุภชัย" เดินทางเข้า ก.ยุติธรรม วันแรก ผู้บริหารกระทรวงให้การต้อนรับ ยืนยัน “ดีเอสไอ” ลุยคดี "เขากระโดง - ฮั้ว สว." ทำตามกฎหมาย
วันนี้ (26 ก.ย.) เวลา 10.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) และคณะ เดินทางมาถึงบริเวณทางลาด (Ramp) ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีดำ ทะเบียน ฬย 9595 กรุงเทพมหานคร พร้อม นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
จากนั้น เวลา 10.45 - 10.50 น. รมว.ยุติธรรม ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมจากกรมต่างๆ ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , กรมคุมประพฤติ , กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , กรมบังคับคดี , กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , กรมราชทัณฑ์ , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ , สำนักงานกิจการยุติธรรม , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นอกจากนี้ ยังมีสถาบันที่เป็นหน่วยงานมหาชนภายใต้การกำกับ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ให้การต้อนรับบริเวณตราดุลพาห ชั้น 2
เวลา 10.50 - 11.00 น. รมว.ยุติธรรม สักการะพระภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระประจำกระทรวงยุติธรรม บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้น เวลา 11.05 - 11.20 น. รมว.ยุติธรรม สักการะศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย บริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม
เวลา 11.20 - 11.30 น. รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางไปยังห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม ต่อมา เวลา 11.30 - 11.35 น. ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณโถง ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม สักการะรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณภายในสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นสักการะพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ บริเวณภายในห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เวลา 11.35 - 12.00 น. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นผู้บริหาร คณะบุคคล และบุคคล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังกำหนดการเสร็จสิ้นว่า รู้สึกดีใจที่มารับตำแหน่งในฐานะ รมว.ยุติธรรม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี และจนถึงวันได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก็ยังไม่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชน ก็เข้าใจว่าอยากสอบถามอะไรต่างๆ แต่เน้นย้ำว่าอาจติดในเรื่องของกฎหมายระเบียบ โดยวันนี้ตนเข้ากระทรวงยุติธรรมครั้งแรกก็อยากมาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชน
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า เรื่องการบริหารงานหรือนฌยบายต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม ตนขอหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ก่อน ทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการแถลงนโยบายเช่นเดียวกัน ส่วนในวันนี้ตนได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกจุดของกระทรวงยุติธรรม โดยขอพรให้ทำงานราบรื่น เพราะตนก็เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อน อายุราชการ 41 ปี ก็ถือว่าผ่านการทำงานมาพอสมควร
พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า ส่วนนโยบายเร่งด่วน 4 เดือน คือ ปราบปราบการพนันและยาเสพติด โดยเน้นการปราบปรามพนันออนไลน์ สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ส่วนเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ขอย้อนสมัยรับราชการประจำ ได้ทำงานเกี่ยวกับการปราบยาเสพติดมาก่อน เชื่อว่าไม่มีปัญหาในการทำงานด้านยาเสพติดแน่นอน เพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนเรื่องสแกมเมอร์จะเร่งรัดเต็มที่ เพราะทราบว่าทางดีเอสไอก็มีปฏิบัติการจับกุมการขุดบิตคอยน์เถื่อน ลอบใช้ไฟฟ้าหลวงจนทำให้การไฟฟ้าฯ ได้รับความเสียหายพันกว่าล้านบาท อีกทั้งยังมีเรื่องของการจับกุมละเมิดลิขสิทธิ์
พล.ต.ท.รุทธพล เผยถึงคดีค้างเก่าจากรัฐบาลชุดก่อนเพื่อสานงานต่อ ว่า ให้เป็นตามกฎหมาย หน่วยงานใดรับผิดชอบก็ดำเนินการต่อไป เพราะตนในฐานะ รมว.ยุติธรรม ก็คงกำกับนโยบายเพียงเท่านั้น โดยยึดหลักนิติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย สำหรับคดีฮั้ว สว. ทราบว่าเป็นการดำเนินการของทาง กกต. อยู่แล้ว ก็ให้ กกต. รับผิดชอบดำเนินการไป ส่วนคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ก็ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปได้ ทั้ง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมที่ดิน ซึ่งเท่าที่ทราบ รฟท. จะยื่นฟ้องคู่กรณีประมาณกว่า 900 ราย ตนก็คงจะต้องรอคำพิพากษาของศาล
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่ารัฐบาลชุดนี้หรือ รมว.ยธ. เองจะเข้าไปแทรกแซงการทำคดีหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวปฏิเสธว่า ไม่หรอกครับ ตนไม่คิดที่จะแทรกแซง เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน การจะเข้าไปแทรกแซงมันต้องคิดให้ดี อย่างไรก็ดี รายละเอียดความคืบหน้าทางคดีต่างๆ ต้องสอบถามกับทางปลัดกระทรวงยุติธรรมแทน ส่วนหน่วยงานไหนรับผิดชอบก็ให้ดำเนินการได้เลย
เมื่อถามว่าคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ซึ่งดีเอสไอรับผิดชอบอยู่นั้น จะให้เดินหน้าต่อหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ย้ำว่า ให้ดีเอสไอดำเนินการต่อเนื่องได้เลย เพราะในเรื่องนี้บางคนก็บอกว่า กลัวว่าตนจะมาแทรกแซง แต่ตนอยากเรียนว่า คดีทั่วไปแม้ลัก วิ่ง ชิง ปล้น มันก็จะมีข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอยู่ ดังนั้น ต่อให้เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ เชียงราย ยะลา อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ก็มีกฎหมายเดียวกันทั้งหมด ส่วนข้อเท็จจริงทางดีเอสไอดำเนินการมาตั้งนานแล้ว ซึ่งรายละเอียดต่างๆ คงต้องสอบถามทางปลัด ยธ. ว่าความคืบหน้าคดีจะมีมากน้อยแค่ไหน
เมื่อถามว่าตอนนี้คดีเขากระโดงในส่วนที่ดีเอสไอรับผิดชอบ ยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนเท่านั้น มีโอกาสจะรับเป็นคดีพิเศษในเร็ววันนี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่ทราบเลยครับ คงต้องค่อนข้างระมัดระวัง เพราะตนไม่รู้ว่าการเข้าไปดูจะเป็นการไปแทรกแซงหรือไม่ เพราะอย่างที่ทราบเวลาของรัฐบาลนี้มีเพียง 4 เดือน หากเข้าไปแทรกแซงแล้วมีคนไปร้องศาล ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็คงไม่สามารถทำงานได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้
ต่อข้อถามว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการอะไรเกี่ยวกับ 2 คดีนี้เป็นพิเศษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่มีครับ