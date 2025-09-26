ตร.เก็บหลักฐานเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เหตุถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ผู้เสียหายแจ้งลงบันทึกแล้ว 4-5 ราย

ผกก.สน.สามเสน เผยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหาสาเหตุ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีเหตุถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล
วันนี้ (26 ก.ย.) พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน เปิดเผยถึงความคืบหน้า ถนนทรุดตัวกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ว่า ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ความเสียหายส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 คือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับอาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยเบื้องต้นพบมีผู้เสียหาย เข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้ประมาณ 4-5 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ภายในแฟลตตำรวจ เพราะทรัพย์สินภายในห้องพักและรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ได้รับความเสียหาย
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงพัก รอง ผกก.สน.สามเสน ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ แต่ก็ต้องลงบันทึกประจำวันทุกวัน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแตกต่างกัน ซึ่งการจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอะไร และต้องดำเนินคดีกับใคร เนื่องจากจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและรอการสรุปข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ที่พิสูจน์หาสาเหตุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยกระบวนการทั้งหมดจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นจึงจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลอีกครั้ง