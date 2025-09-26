ทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ ยึดของกลางเกือบ 2 แสนขวด มูลค่ากว่า 20 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.ร่วมกับ อย.บุกทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่ กทม.-ปทุมธานี เชื่อมโยงเครือข่ายเดิม ยึดยาแก้ไอเกือบ 2 แสนขวด มูลค่ากว่า 20 ล้าน
วันนี้ ( 26 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.พีระ พันธุวงศ์ สว.กก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำกำลังปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ตรวจยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 172,000 ขวด พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต รวมมูลค่ากว่า20 ล้านบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเครือข่ายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม จนกระทั่งสืบสวนหาข่าวรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ากลุ่มผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมเครือข่ายเดิม ย้ายสถานที่ผลิตและเก็บยาแก้ไอปลอมอีก โดยมีพื้นที่เกี่ยวข้องอยู่ใน กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี จึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้นก่อนจับกุมตัว น.ส.ไอลดา (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ในข้อหา “ร่วมกันผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันผลิตยาปลอม”
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายยาแก้ไอปลอม จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ตรวจยึดยาแก้ไอปลอมรวมทั้งสิ้น 170,000 ขวด โดยเป็นยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ “ดาทิสซิน” จำนวนกว่า 40,000 ขวด ขวดเปล่ารอการบรรจุกว่า 120,000 ขวด รวมถึงวัตถุดิบอุปกรณ์ในการผลิตจำนวนมาก รวมมูลค่าของกลางกว่า 20,000,000 บาท โดยจุดที่ใช้ในการผลิตและแบ่งบรรจุ มียอดการผลิตยาแก้ไอ วันละ 30,000 ขวด คิดเป็นมูลค่าวันละประมาณ 1,500,000 บาท โดยทำมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายผู้กระทำความผิด จะย้ายสถานที่ผลิตตลอดเวลา โดยกระจายจุดผลิต บรรจุ และกระจายสินค้าให้แยกห่างจากกันในหลายพื้นที่ จากนั้นนำส่วนผสม วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่าง ๆ มาลักลอบผลิต เพื่อให้ยากแก่การติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยถูกเข้าตรวจค้นดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้จำนวน 4 ครั้งแต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ สร้างปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวม
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. หลังพบการใช้ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมึนเมาในกลุ่มวัยรุ่น โดยทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กวาดล้างและจับกุม เป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนจากภัยอันตรายที่มองไม่เห็น แต่แฝงตัวอยู่ใกล้ตัวในรูปแบบของยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน นอกจากไม่มีสรรพคุณรักษาโรคแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว หรือเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นได้
ด้าน นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล รอง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการนำยาแก้แพ้และยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด เช่น การนำไปผสมในเครื่องดื่ม “4x100” ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เนื่องจากการลักลอบผลิตยาปลอม โดยสถานที่ผลิตเหล่านี้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค