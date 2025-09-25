สนง.อัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน พื้นที่ จ.กระบี่

รองอัยการสูงสุด นำคณะอัยการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษา ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายที่โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่
วันนี้ (25 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน นำคณะพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นประธาน
สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร
ในการเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ครั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชน และจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน