โรงสีข้าวหลอก "ชาวนาสุพรรณ" อ้างให้ราคาข้าวเปลือกสูงกว่าท้องตลาด สุดท้ายเบี้ยวจ่าย สูญ 40 ล.

MGR Online - กลุ่มชาวนาสุพรรณบุรี รวมตัวร้อง ดีเอสไอ ถูกโรงสีข้าวตระเวนรับซื้อข้าวเปลือกสดให้ราคาสูง ปัดรับผิดชอบ เสียหาย 40 ล้าน แจ้งความตำรวจไม่คืบหน้า
วันนี้ (25 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ พาเกษตรกรชาวนา ซึ่งถูกโรงสีข้าว (หจก.แห่งหนึ่ง) ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โกงเงินค่ารับซื้อข้าวเปลือกสด โดยรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ช่วยตรวจสอบดำเนินคดีและพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกดีเอสไอ และ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ร่วมรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์
นายภาคศกร นวมทอง ตัวแทนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 67 มีตัวแทนจากโรงสีข้าวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขับรถตระเวนหารับซื้อข้าวเปลือกสดกับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยอ้างให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ราคาตันละ 7,000 - 8,000 บาท จากราคาปกติอยู่ที่ตันละ 6,000 - 6,500 บาท และมีการทำสัญญาใบซื้อขาย อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกกำหนดจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 7 วัน โดยจ่ายตามปกติและตรงเวลา จากนั้นเริ่มขยายเวลาเป็น 15 วัน 21 วัน 50 วัน 60 วัน กระทั่งหลังสุดขยายระยะเวลาเป็น 70 วัน
นายภาคศกร เผยว่า ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นในช่วง เดือน มิ.ย.68 เพราะโรงสีข้าวไม่สามารถจ่ายเงินแก่เกษตรกรชาวนาได้ เมื่อไปทวงถามที่โรงสีกลับเจอแต่เสมียน และไม่ได้รับคำตอบยืนยันว่าจะจ่ายเงินได้อย่างไร ทั้งยังอ้างว่านำข้าวเปลือกของเกษตรกรไปขายหมดแล้ว และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย เบื้องต้นมีปริมาณยอดข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 40 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 200-300 ราย
นายภาคศกร เผยอีกว่า กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายได้รวมตัวแจ้งความที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งเคยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และยุติธรรมจังหวัด แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ส่วนเจ้าของโรงสีตัวจริง พวกตนไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นนักการเมืองหรือไม่ อย่างไรก็ตาม วันนี้พวกตนมาที่ดีเอสไอเพื่อเร่งรัดขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทดแทนเพราะได้รับความเดือดร้อน และเกษตรกรส่วนใหญ่เช่าพื้นนาปลูกข้าวและจะโดนยึดที่นาคืนจากเจ้าของที่ดินแล้วเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ พร้อมมากล่าวโทษร้องทุกข์เพิ่มเติม
ด้าน พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า กลุ่มเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบจากกรณีโรงสีข้าวดังกล่าวมีการเสนอราคาขายสูงมากกว่าปกติ โดยก่อนหน้านี้เคยมาร้องทุกข์ต่อดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา และวันนี้ก็เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยดีเอสไอ เร่งดำเนินการ ดังนี้ 1.เรื่องคดีอาญา ดีเอสไอเตรียมประสานตำรวจท้องที่ที่รับเรื่องไว้แล้ว หลังผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดฐานฉ้อโกง 2.กลุ่มผู้เสียหายมาขอให้ดีเอสไอช่วยเหลือเรื่องกองทุนยุติธรรม และประสานกับกระทรวงยุติธรรม และ 3.สำหรับคดีอาญาความผิดฐานฉ้อโกง เบื้องต้นตำรวจท้องที่มองว่าเป็นความผิดฐานนี้ก่อน แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเข้าข่ายความผิดฐาน "ฉ้อโกงประชาชน" ก็จะเป็นมูลฐานคดีฟอกเงิน จะได้ประสาน ปปง. ร่วมดำเนินการตามขั้นตอน โดยขณะนี้ทราบว่าตำรวจมีการสอบพยานไปแล้วกว่า 100 ปาก ทั้งนี้ ตามอำนาจแล้ว หากดีเอสไอมีการตั้งเรื่องสืบสวนก็สามารถลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน แสวงหาข้อเท็จจริง หรือสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้