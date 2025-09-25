เจ้าของร้านอาหารปราณบุรี โร่แจ้งจับ รอง ผกก. นำลูกน้องบุกค้นร้านโดยไม่มีหมายศาล

เจ้าของร้านอาหารดังปราณบุรี โร่พบ ปปป. แจ้งความดำเนินคดี รอง ผกก. กับพวก 12 คน บุกค้นร้านยามวิกาลโดยไม่มีหมายศาล
วันนี้ ( 25 ก.ย.) นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ พา นางสาวมยุรีย์ หรือ "อ้อม" อายุ 40 ปี เจ้าของร้านอาหาร 999 เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปปป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 12 นาย ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 กรณีบุกเข้าตรวจค้นร้านอาหารโดยไม่มีหมายค้นและไม่พบความผิดใด ๆ
นางมยุรีย์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น. ขณะที่ร้านปิดให้บริการอยู่ ได้มี รอง ผกก.คนหนึ่ง ซึ่งรู้จักกันมาก่อน พร้อมลูกน้องตำรวจนอกเครื่องแบบ 12 คน เข้ามาตรวจค้นที่ร้านอาหาร 999 ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การตรวจค้นกินเวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ เมื่อสอบถามถึงเหตุผลในการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีคำตอบให้ และยังไม่มีหมายค้นแสดงแต่อย่างใด หลังจากนั้นเธอก็ถูกเรียกให้ไปยืนถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าร้าน ซึ่งเธอไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด ต่อมาในวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับ สภ.ปราณบุรี แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้าขอคำปรึกษาจากทนายรัชพล ก่อนจะเดินทางมาร้องทุกข์ที่ บก.ปปป. ในวันนี้
ด้านทนายรัชพล กล่าวว่า การเข้าตรวจค้นสถานที่ส่วนตัว เช่น ร้านค้าที่ปิดให้บริการ ถือเป็นที่รโหฐาน ซึ่งต้องมีหมายค้นและหมายศาลระบุชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการค้น รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าตรวจค้น อีกทั้งการค้นต้องทำในเวลากลางวัน คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายค้น จึงเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงจำเป็นต้องให้ บก.ปปป. ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป