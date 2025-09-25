ศาลอาญายกฟ้อง “กฤษณ์ ณรงค์เดช” คดียักยอกทรัพย์กองมรดก

ศาลอาญายกฟ้อง “กฤษณ์ ณรงค์เดช” ยักยอกทรัพย์กองมรดก เจ้าตัวขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม ด้าน“ณพ”เตรียมยื่นอุทธรณ์
วันนี้ (25 ก.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 806 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ.599/2567 ที่นายณพ ณรงค์เดช นักธุรกิจชื่อดัง เป็นโจทก์ฟ้องนายกฤษณ์ ณรงค์เดช พี่ชายเป็นจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กองมรดก
กรณีนายกฤษณ์ เป็นจำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก ได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินของกองมรดก ดร.ถาวร พรประภา และคุณหญิง พรทิพย์ พรประภา บิดา-มารดา โดยการโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของจำเลยเอง โดยไม่เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ ต่อมาเมื่อโจทก์ตรวจสอบพบจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาจำเลย
จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ต่อมาศาลพิเคราะห์เเล้วเห็นว่า จำเลยทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก โจทก์จำเลยเเละทายาทที่เหลือก็ได้ตกลงรับรู้กันว่าจะนำเงินกองมรดกไปซื้อที่ดินที่ อ.สีคิ้วมูลค่า 100 กว่าล้านบาท โดยจำเลยได้ออกเงินสำรองไปก่อนส่วนหนึ่ง จำเลยยังเอื้อเฟื้อจ่ายค่าโอนที่ดินภาษีเอง เเละภายหลังเมื่อมีการขายที่ดินกองมรดกนี้ได้ จำเลยก็ได้หักเงินเข้าบัญชีของตนเองซึ่งเป็นส่วนของจำเลยที่ชำระไปก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถทำได้ นอกจากนี้ในส่วนที่เหลือกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท จำเลยก็ได้เเบ่งให้โจทก์เเละทายาทที่เหลือไปเเล้วคนละ 4 ล้านเศษ จำเลยไม่มีเจตนายักยอกทรัพย์กองมรดกของตนเอง พิพากษายกฟ้อง
ภายหลั นายณพ โจทก์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงศาลฟังได้ว่ามีการนำเงินกองมรดกไปเข้าบัญชีส่วนตัวจริงแต่การตีความข้อกฎหมาย ว่าประเด็นที่กองมรดกยังจัดการไม่เสร็จนั้น ผู้จัดการมรดกสามารถเอาเงินไปไว้ในบัญชีตนเองได้ ตรงนี้เป็นข้อกฎหมายที่ทีมทนายความของตนเองเห็นต่างจึงจะใข้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป
นายณพ กล่าวอีกว่า ตนเองมองว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิ์ตามกฏหมาย ดังนั้นเมื่อเราเห็นต่างจากศาลชั้นต้นจึงต้องยื่นอุทธรณ์
จากที่ได้ปรึกษากับทีมกฎหมายมองว่าเรื่องนี้เป็นการตีความข้อกฏหมายที่เห็นต่างกัน
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ตนยืนยันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า ถ้าเราคุยกันได้ก่อนก็ไม่ต้องมาศาล แต่เมื่อฟ้องต่อศาลแล้วก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้
"ทรัพย์สินข้อพิพาทในคดีนี้มีประมาณ 100 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินของคุณตา ส่วนการอุทธรณ์จะให้ทีมกฎหมายยื่นอุทธรณ์ต่อไป นอกจากคดีนี้แล้วยังมีคดีกับคู่ความ เป็นคดียักยอกที่ศาลแขวงพระนครใต้ ซึ่งตนชนะคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษา"
ด้านนายกฤษณ์ จำเลย กล่าวสั้นๆว่า วันนี้ได้รับเป็นธรรม ก็ต้องขอบคุณศาลที่ยกฟ้อง เราเห็นว่าตรงกับเจตนารมณ์ของคุณแม่และคุณตาที่ยกฟ้องทุกข้อหา สำหรับเงินกองมรดกนั้นจัดสรรกันไปแล้ว ส่วนเรื่องเงิน 100 ล้านที่เคยปรากฎเป็นข่าวทำนองเป็นเงินสินบนนั้นค่อยว่ากันต่อไป