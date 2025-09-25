สาวดับเครื่องชน แฉ พ.ต.ท.เมืองประจวบฯ เบ่งกินฟรี บุกร้านไม่มีหมายค้น เชื่อสาเหตุไม่จ่ายส่วยผ่านนักข่าวหน้าม้า

แม่ค้าสาวร้องทนายรัชพล โดนรองผู้กำกับสืบสวนกับพวกไม่มีหมายค้น บุกตรวจร้านอาหารทั้งที่ปิดไปแล้ว เจ้าของแฉโดนบังคับจ่ายส่วย ผ่านหน้าม้าเป็นนักข่าวท้องถิ่นเดือนละ 6 พันบาท พาเด็กในร้านไปนอนไม่จ่ายตังค์ค่าตัว
เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 24 กันยายน 68 ที่สำนักงานทนายความรัชพล ศิริสาคร ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี น.ส.มยุรี หรืออ้อม โคตทะดี อายุ 40 ปีชาวอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกนายตำรวจยศพันตำรวจโท ตำแหน่งรองผู้กำกับสืบสวน กลั่นแกล้งต่างๆนานา ขณะเปิดร้านอาหาร โดยนำชายฉกรรจ์กว่า 12 คน เข้ามาตรวจค้นร้านตนเองทั้งๆที่ปิดไปแล้ว กว่า 1 อาทิตย์ สาเหตุเพราะตนเองไม่ยอมจ่ายส่วย ให้กับทางนักข่าวท้องถิ่นรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าม้ามาติดต่อขอให้ตนเองจ่ายส่วยให้กับนักข่าวและตำรวจเดือนละ 6,000 บาท ที่ร้ายกว่านั้น นายตำรวจระดับรองผู้กำกับนายนี้ ยังเคยเอาเด็กที่ร้านออกไปหลับนอนและไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้เด็ก แถมยังพูดจาข่มขู่จนกระทั่งเด็กมาลาออกกับตนเอง
น.ส.มยุรี หรืออ้อม เปิดเผยด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆแล้ว พร้อมเล่าอย่างละเอียดว่า หลังจากร้านตนเองปิดกิจการไปกว่า 1 อาทิตย์ ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 68 ช่วงเวลา 21.30 น. พ.ต.ท.นายนี้ ได้นำชายฉกรรจ์รวม 12 คนแต่งกายคล้ายตำรวจ เข้ามาตรวจค้นร้านอาหารของตนเองชื่อ 999 เลขที่ 535/48 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี โดยทั้งหมดเข้ามาพูดจาข่มขู่และขอตรวจค้นร้านทั้งๆ ที่ร้านปิดกิจการไปแล้ว ปัจจุบันตนกับสามีใช้เป็นสถานที่พักผ่อน จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตนรู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก เพราะนายตำรวจรองผู้กำกับคนนี้ เคยนำตนเข้าไปใน safe house แห่งหนึ่งแล้วบอกว่า ทำธุรกิจแบบนี้จะไม่ดูแลตำรวจเลยเหรอ พร้อมทั้งเอ่ยปากขอเงินจำนวน 50,000 บาท ตนเองปฏิเสธว่า เพิ่งเปิดร้านได้เพียง 5-6 เดือน ขอเวลาทำมาหากินก่อนสร้างความไม่พอใจให้กับเขา
หลังจากนั้นมารองผู้กำกับคนนี้ก็พาลูกน้องมานั่งกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 8,000 บาท และไม่จ่ายตังค์ บอกให้ทางร้านดูแล ที่น่าเจ็บใจคือ บังคับข่มขู่เด็กในร้าน ให้ออกไปร่วมหลับนอนและไม่จ่ายค่าตัว จนกระทั่งเด็กสาวรายนี้ กลับมาและขอลาออกจากงานกับตนทันที เนื่องจากถูกนายตำรวจคนนี้ข่มขู่ ขณะนำตัวไปร่วมหลับนอน "ตนเองขอเปิดหน้าชน ไม่เกรงกลัวอิทธิพลแล้ว" เพราะถูกนายตำรวจระดับรองผู้กำกับคนนี้บีบคั้นจนไม่มีที่ทำมาหากิน ตนทราบมาว่าไม่เฉพาะร้านตนเพียงร้านเดียวเท่านั้น รองผู้กำกับคนนี้ตระเวนเดินสายเก็บส่วยร้านอาหารแบบนี้ทุกร้านในเขตพื้นที่ที่เขารับผิดชอบ วันนี้จึงต้องเดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม กับทนายรัชพล ให้ช่วยเหลือคดี หลังจากที่ตนเองลงประจำวันไว้ที่โรงพักเมื่อวันที่ 19 กันยายน 68 แต่เกรงว่าตำรวจด้วยกันจะช่วยกัน
ส่วนนักข่าวคนที่เป็นหน้าม้าเรียกสวยให้กับตนเองทราบแต่เพียงชื่อนายสมบัติ หลังจากที่ตนปฏิเสธไม่จ่ายสวยให้เขา ก็นำเรื่องราวของที่ร้านไปลงในเพจหาว่ามีต่างด้าวบ้าง เปิดเกินเวลาบ้างทั้งๆ ที่ร้านของตนมีใบอนุญาตถูกต้องปิดเปิดตามเวลา ไม่เกินเที่ยงคืน จนรู้สึกเอื่อมลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตำรวจแบบนี้
ด้านทนายรัชพล กล่าวว่า เริ่มต้นจะเข้าไปดูรายละเอียดสำนวนคดี เพราะผู้ต้องหาได้เพียงแค่ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานทั้งๆที่
ประสงค์จะดำเนินคดีกับ นายตำรวจคนนี้ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ ดูเอกสารหลักฐานแล้ว เข้าข่ายมาตรา 157 บุกรุกข่มขู่ การจะเข้าตรวจค้นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ต้องมีหมายศาล แต่ถ้าเป็นสถานบันเทิง ที่ยังเปิดกิจการอยู่ก็มีอำนาจในการตรวจค้นแต่นี่เขาปิดกิจการไปแล้วถือว่าเป็น สถานที่ส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นแบบนี้ได้ ทนมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการกระทำที่เกินเลยผิดกฎหมาย จะพาผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้ดำเนินการใน ช่วยเหลือในเรื่