Space of Challenge Asia 2025 เปิดรับสมัครแล้ว เวทีแข่งขันนวัตกรรมอวกาศ–AI

เตรียมพบกับความท้าทายด้านอวกาศ และปัญญาประดิษฐ์ครั้งยิ่งใหญ่ Space of Challenge Asia 2025 เปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลก พร้อมชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลรวมกว่าหลายหมื่นบาท โดยมีรายการแข่งขันสำคัญ
1. NASA Space Apps Challenge Bangkok (Thailand) 2025 การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านอวกาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันสู่เวทีนานาชาติ
2. Special Mission: AI Call Center
ภารกิจพิเศษของ NASA Space Apps Challenge Bangkok 2025 หัวข้อ “AI Call Center” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท เปิดรับผลงานระบบ AI ที่สามารถรับสาย ตอบคำถาม บันทึกข้อมูล และส่งมอบซอร์สโค้ดพร้อมใช้งานจริง
3. Space of Challenge Asia 2025 Championship การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน บนแพลตฟอร์ม EdTech ครอบคลุม Hackathon โดรน การบิน การเขียนโค้ด AI และการสำรวจอวกาศ
โอกาสสำหรับอาสาสมัคร (Volunteers of Space of Challenge Asia) สำหรับผู้สนใจร่วมงานเบื้องหลัง เปิดรับสมัครอาสาสมัครในตำแหน่ง
-MC (English)
-Production
-Operation
-Coordinator
สิทธิพิเศษ : เกียรติบัตร เสื้อทีม อาหารฟรีตลอดงาน และโอกาสสร้างเครือข่ายมืออาชีพระดับเอเชีย รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!
ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://droneth.or.th/competition-activities/