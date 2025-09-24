CIBเปิดศูนย์ฝึกอบรมโดรน-ยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษ

ตำรวจสอบสวนกลางเปิดศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับและยุทธวิธีตำรวจ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษ
วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับและยุทธวิธีตำรวจ (Drone and Tactical Training Arena) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ "ชุดปฏิบัติการพิเศษ" และ "หน่วยโดรน CIB" ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจาก บช.ก., ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เช่น FBI, HSI, AFP, อิสราเอล, อินเดีย และฝรั่งเศสโดยมี พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทวงศ์ ผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างศูนย์ฝึกฯ ดังกล่าว
โดยภายในงานมีการแสดงบินโดรนแบบ FPV (First Person View) และการสาธิตบินโดรนเข้าทำลายเป้าหมายโดย "น้องมิลค์" น.ส.วรรญา วรรณผ่อง รองแชมป์โลกโดรนเรซซิ่งปี 2024 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเพนต์บอลระหว่างทีมตำรวจสอบสวนกลางกับทีมนักกีฬามืออาชีพ และการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันโดยชุดปฏิบัติการพิเศษ "หนุมาน" จากกองปราบฯ, "มัจฉานุ" จากกองตำรวจน้ำ และ "คอมมานโด" จากกองปฏิบัติการพิเศษ
พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ภายในอาคารให้กลายเป็นสถานที่ฝึกซ้อมที่ทันสมัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกฝนทักษะการใช้โดรนทางยุทธวิธีร่วมกับการต่อสู้ระยะประชิด ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีอย่างสมบูรณ์แบบ สนามฝึกโดรนแห่งนี้ถูกออกแบบให้จำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดกับความเป็นจริงมากที่สุด และยังสามารถดัดแปลงสถานที่เพื่อใช้ฝึกซ้อมกีฬาจำลองการยิงต่อสู้ เช่น BB GUN หรือ Paint Ball ได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาสมรรถนะร่างกาย, ทักษะการทำงานเป็นทีม, การวางแผนและการตัดสินใจ
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีโดรน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่องานตำรวจในปัจจุบัน โดยช่วยให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และครอบคลุมยิ่งขึ้น "หน่วยโดรน CIB" จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักของ CIB, สนับสนุนการสืบสวนหาข่าว ใช้โดรนเก็บข้อมูลและหลักฐานในการดำเนินคดี, สนับสนุนการดำเนินยุทธวิธีตำรวจ ใช้โดรนช่วยในปฏิบัติการที่อันตราย, การรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน ใช้เฝ้าระวังพื้นที่สำคัญ, ค้นหา, กู้ภัย, ลาดตระเวนและตรวจสอบการจราจร
"ที่ผ่านมา CIB ได้ใช้โดรนสนับสนุนภารกิจสำคัญมากมาย เช่น การปิดล้อมจับกุมในคดี "ฉุย รักจันทร์", "แก๊งเงินกู้นอกระบบบอย หลังเขา" และ "เครือข่ายยาเสพติดแจ็ค สามหมอ" รวมถึงการค้นหาและกู้ภัยในเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ในการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง" พล.ต.ท.จิรภพกล่าว
นอกจากนี้ พล.ต.ท.จิรภพ ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้แทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว ประกอบด้วย นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน ) ( SKY ), นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) ( TKC ) และนายพิรชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ( UTEL ) อีกด้วย