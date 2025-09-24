น.1 เผยอาคารใหม่ สน.สามเสนยังไม่ได้ใช้ รอตรวจสอบโครงสร้าง หลังเกิดถนนทรุดตัว

ผบช.น.ลงตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล เผยอาคารใหม่ สน.สามเสนใกล้ที่เกิดเหตุยังไม่ได้ใช้ รอเจ้าหน้าที่เจ้าตรวจสอบโครงสร้างอีกครั้ง
จากกรณีเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. วันนี้ 24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร และมีแนวโน้มทรุดตัวเพิ่มขึ้น โดยต่อมาในที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ตกลงไป และการทรุดตัวได้ขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงติดขัดอย่างหนัก
ความคืบหน้าล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยความคืบหน้าเหตุดังกล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ สน.สามเสน ที่อาศัยอยู่ภายในแฟลตซึ่งมีอยู่กว่า 100 ห้องย้ายออก ซึ่งอาคารที่ทำการ สน.สามเสน เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จจึงไม่มีคุรุภัณฑ์และยังไม่มีคนเข้าอยู่ จึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ถนนยังคงทรุดตัวต่อเนื่องไปจนถึงใต้อาคาร เนื่องจากว่า อาคารอยู่ติดกับถนนและไม่มีกำแพงกั้น การทรุดตัวจึงเข้าไปถึงใต้อาคาร ส่วนโครงสร้างของอาคารยังคงต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบอีกครั้ง
เบื้องต้นมีรถยกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทรัพย์สินบางส่วนเสียหาย หล่นลงไปในหลุม แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ดูแลความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งแรกที่ตำรวจทำ คือ การอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเส้นทางเลี่ยงอีกครั้ง รวมถึงการกันพื้นที่เนื่องจากว่าอาจจะมีการทรุดตัวของถนนเพิ่ม
ส่วนผู้ป่วยภายใน รพ.วชิรพยาบาล ที่อยู่ตึกใกล้กับการทรุดตัวมากที่สุดได้มีการย้ายไปยังอาคารอื่นแล้ว