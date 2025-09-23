สน.หนองแขม รวบแล้ว ชายอ้างเป็นชุดสืบ เรียกตรวจ-ข่มขู่ไรเดอร์

MGR Online-พ่อค้าขายน้ำอ้อย ใส่ชุดตำรวจอ้างเป็นสายสืบ ก่อเหตุต่อว่าและข่มขู่ไรเดอร์ เพราะไม่มีกระเป๋าใส่อาหาร สารภาพซื้อเสื้อมาใส่ก่อเหตุครั้งแรก หลังก่อเหตุเข้าไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง
วันนี้ (23 ก.ย.) พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 สั่งการ พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.สน.หนองแขม พ.ต.ท.สยาม ชื่นครุฑ รอง ผกก.สส.สน.หนองแขม พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ศรีคง สว.สส.สน.หนองแขม พร้อมกำลังชุดสืบสวน สน.หนองแขม เข้าจับกุมตัว นายมงคล นางแย้ม หรืออ๊อด อายุ 48 ปี อาชีพพ่อค้าขายน้ำอ้อย ซอยวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ได้ที่บริเวณปากซอยเพชรเกษม 81/5 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากวันที่ 21 ก.ย. เวลา 18.15 น.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายอาชีพไรเดอร์ แจ้งความที่ สน.หนองแขม ว่า เมื่อเวลาประมาณ 00.22 น.ของวันเดียวกัน ขณะขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร มาตามถนนเพชรเกษม ขาออก ได้มีคนร้ายเป็นชาย 1 คน ขับรถจักรยานยนต์ แต่งกายตำรวจชุดสืบสวน พกอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย ได้ต่อว่าผู้เสียหายว่า ขับรถส่งอาหารยังไงไม่มีกระเป๋า โดยแอบอ้างตนเองเป็นสายสืบ จากนั้นดูหมิ่นด้วยถ้อยคำและพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่ ทำให้ผู้เสียหายกลัว
ต่อมาชุดสืบสวน สน.หนองแขม ได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ และเส้นทางหลบหนีของคนร้าย จนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อ นายมงคล จึงออกติดตามและกดดัน จนกระทั่งวันที่ 23 ก.ย. เวลา 10.00 น. สามารถจับกุม นายมงคล ได้ที่บริเวณปากซอยเพชรเกษม 81/5 ถนนเพชรเกษม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวน นายมงคล ผู้ต้องหา ให้การว่า ตนได้สั่งซื้อเสื้อกั๊กตำรวจมา หลังเกิดเหตุได้นำเสื้อไปถอดทิ้ง ก่อนเข้าไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง โดยก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก
โดยศาลได้พิพากษาลงโทษ เลขคดีดำ อ.1036/2568, เลขคดีแดง อ.989/2568 คดีอาญาศาลพิพากษาจำเลย มีความผิดตามฟ้องฐาน ดูหมิ่นซึ่งหน้า, ข่มขู่ทำให้เกิดความกลัว จำเลยให้การรับสารภาพปรับจำเลย 5,000 บาท โทษจำคุกไม่มี ในส่วนคดีแพ่งผู้เสียหายยื่นคำร้องตาม ม.44/1 กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ จำเลยรับชดใช้เงินจำนวน 10,000 บาทให้กับผู้เสียหาย.