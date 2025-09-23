คอมมานโดบุกจับขี้เหล้ารุมฟันหัวหนุ่มสายเขียวดับคาที่

ตำรวจคอมมานโดตามรวบขี้เหล้ารุมฟันหัวหนุ่มสายเขียวดับอนาถ ฉุนเมากัญชาแล้วมาพูดจาท้าทาย
วันนี้ (23 ก.ย.) พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายอาทิตย์ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 662/2567 ลงวันที่ 9 ต.ค.67 ข้อหา "ร่วมกันฆ่ากันผู้อื่นโดยเจตนา" ได้บริเวณสวนยาง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 67 ขณะที่นายอาทิตย์ ผู้ต้องหาได้ตั้งวงดื่มสุรากันกลุ่มเพื่อนบริเวณแคร่หน้าบ้านในพื้นที่ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างนั้นได้มีนายพิทยาทร หรือ “เอ็ม” อายุ 30 ปี ลักษณะเมากัญชาเดินเข้ามากวนและพูดท้าทายหลายครั้ง จนนายอาทิตย์ และ พวก ทนไม่ไหวหยิบอาวุธมีดออกมารุมฟันศีรษะ นายพิทยาทร จนเสียชีวิตคาที่ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายวีระศักดิ์ผู้ร่วมก่อเหตุได้ 1 ราย ก่อนสืบทราบว่า นายอาทิตย์ ได้หนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอาทิตย์ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สภ.คำม่วง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป