ตร.เร่งปลดอายัดบัญชีผู้บริสุทธิ์ หากตรวจสอบแล้วไม่ใช่บัญชีม้า

ผบช.ไซเบอร์ เผยเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการปลดอายัดบัญชีผู้บริสุทธิ์ หากตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบัญชีม้า
วันนี้ (22 ก.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและดำเนินการปลดอายัดบัญชีธนาคารผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า ว่า สำหรับเรื่องนี้สืบเนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้มีการปรับวิธีในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน รวมถึงปรับวิธีในการนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายออกจากระบบโดยอาจจะมีการไปหลอกลวงผู้บริสุทธิ์ให้ตกเป็นเหยื่อในขบวนการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในเรื่องนี้ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสุจริตชน ที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากวิธีการกระทำผิดของคนร้ายที่นำบัญชีของร้านค้า หรือบัญชีส่วนตัวของพี่น้องประชาชนที่ไม่ทราบเรื่องรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดแล้วโอนเงินออกต่อไปยังบัญชีอื่น ซึ่งทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้มีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจทุกหน่วยต้องรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการถูกอายัดบัญชีที่เชื่อว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด แล้วส่งข้อมูลต่อมายังศูนย์ PCT หรือระบบ TPO ในระบบโปลิศออนไลน์ ซึ่งมีทางตำรวจไซเบอร์เป็นผู้ดูแลระบบอยู่ และจะเป็นผู้ส่งต่อประสานงานข้อมูลไปยังศูนย์ AOC ของกระทรวงดีอี เพื่อต่อไปยังธนาคารปลดล็อกอายัดบัญชีที่สามารถดีแคร์บัญชีว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริง
ด้าน พ.ต.อ.ก้องกฤษฎา กิตติถิระพงษ์ รอง ผบก.ตอท. ระบุว่า สำหรับขั้นตอนการรับเรื่องจากประชาชน สามารถแจ้งความมายัง 1599 หรือแจ้งยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบ หรือเดินทางแจ้งด้วยตนเองที่สถานีตำรวจทุกสถานีท้องที่ใดก็ได้เพื่อรับเรื่องไว้ โดยแจ้งเพียงชื่อ สกุล เลขธนาคาร ชื่อธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลที่จะถอนอายัด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าท่านถูกอายัดด้วยเหตุผลใด หากถูกอายัดด้วยการเป็นบัญชีม้าก็จะต้องเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง หากถูกระงับด้วยเหตุอื่นที่เป็นมาตรการของทางธนาคารและยังไม่ทราบว่าเป็นการระงับด้วยเหตุใด ทางตำรวจไซเบอร์จะมีการส่งเรื่องไปยังศูนย์ AOC หรือ ศปอท. เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบแล้วส่งกลับมาให้ตำรวจไซเบอร์เพื่อแจ้งทางผู้แจ้งทราบ และหากพบว่าเป็นเหยื่อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันหากมีการแฝงตัวมาเป็นเหยื่อเพื่อขอปลดอายัดบัญชีก็จะถูกดำเนินคดีโดยทันที
สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเป็นบัญชีม้า ต้องบอกก่อนว่าการเป็นบัญชีม้ามีความเข้มข้นไม่เหมือนกัน หากเป็นบัญชีม้าดำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกำหนดไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงถูกประกาศตามรายชื่อแล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างเข้มข้น แล้วจะต้องส่งเรื่องไปยัง ปปง. เพื่อเพิกถอนรายชื่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่นำมาแสดงเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอแล้วจะสามารถส่งไปยังที่ประชุมของ ปปง. ได้รวดเร็วแค่ไหน หากเป็นม้าเทาเข้ม ที่มีผู้เสียหาย และรู้ตัวว่ามีการกระทำผิดต้องเร่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นจะส่งเรื่องตามขั้นตอนซึ่งกรอบระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเข้าพบพนักงานสอบสวนเร็วแค่ไหน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เน้นย้ำว่า การส่งข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เป็นการส่งแบบเรียลไทม์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อรับข้อมูลเข้าระบบก็จะมีการส่งต่อเพื่อตรวจสอบคัดแยกโดยทันทีเพื่อการปลดอายัด แต่ที่จะช้าก็คือกรณีมีคดีเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเป็นพยาน รวมถึงตรวจสอบพยานเอกสารหากรับฟังได้เพียงพอก็จะไม่มีการดำเนินคดี