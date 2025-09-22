สายตรวจหัวหมากตาไว หนุ่มขับ จยย.ผ่านด่านมีพิรุธ ตรวจเจอไอซ์ซุกกล่องแว่นตา

MGR Online-หนุ่มขับ จยย.ผ่านด่านตรวจ สน.หัวหมาก โดนเรียกพอเห็นตำรวจมีพิรุธ ขอตรวจเจอไอซ์ซุกกล่องแว่นตา ตรวจฉี่พบสารเสพติด อ่วมแจ้ง 3 ข้อหา
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. พ.ต.ท.สีหเดช ศกลกันต์ สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ท.ชัยณรงค์ ชุมนุม รอง สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ต.ปริญญ์ แก้วศรี รอง สวป.สน.หัวหมาก และชุดสายตรวจ สน.หัวหมาก จับกุม นายนิรันดร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พร้อมของกลาง ไอซ์ 0.32 กรัม ได้ที่บริเวณหลังห้างเดอะไนน์ พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากวันที่ 21 ก.ย. เวลา 03.40 น.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.สีหเดช นำกำลังชุดสายตรวจ สน.หัวหมาก ตั้งจุดตรวจบริเวณหลังห้างเดอะไนน์ พระราม 9 เพื่อป้องกันเหตุลักรถจักรยานยนต์ และเหตุอาชญากรรมทั่วไป ต่อมาพบ นายนิรันตร์ ขับจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟาซซิโอ้ สีฟ้า ทะเบียน 6ขฒ 3410 กรุงเทพฯ ผ่านมา เมื่อเห็นตำรวจมีอาการตกใจ ลักษณะมีพิรุธต้องสงสัย
จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อขอทำการตรวจค้น พบกล่องแว่นตาห้อยอยู่ที่หูกางเกงด้านหน้าข้างซ้าย เปิดออกมาเจอ ไอซ์ น้ำหนัก 0.32 กรัม บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส จากนั้นนำตัวมา สน.หัวหมาก เพื่อทำการตรวจปัสสาวะผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ตำรวจจึงเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจแยกสารเสพติดที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ เสพ หรือรับสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย" ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.