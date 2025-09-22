"บิ๊กก้อง"นำทีม CIB ดูงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจโอซากา

ผบช.ก.นำคณะตำรวจสอบสวนกลาง ศึกษาดูงานแนวทางการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจโอซากาประเทศญี่ปุ่นมุ่งนำความรู้-นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจไทย
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ตชด. ช่วยราชการ บช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ประจำ (สบ.6) บช.ก. นำคณะฯ ข้าราชการตำรวจสอบสวนกลาง รวม 10 นาย เดินทางไปยัง จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 16 - 21 ก.ย.ที่ผ่านมาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจโอซากา โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี Mr. IWASHITA Tsuyoshi Chief (Senior Commissioner) Osaka Prefectural Police เป็นหัวหน้าคณะฯ ให้การต้อนรับ
"ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางสอบสวนกลางได้เรียนรู้ถึงระบบโครงสร้าง รวมถึงรูปแบบการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีกับระบบสายด่วน ศูนย์รับแจ้งเหตุ ระบบกล้องวงจรปิดในการสืบสวนคดี และการพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการเก็บพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจพิสูจน์เครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือที่เกี่ยวข้องกับทางคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด และใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดี ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น" ผบช.ก.กล่าว
พร้อมกันนี้ยังมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในทุกรูปแบบ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อเป็นเเนวทางในการร่วมมือและประสานงานร่วมกันในอนาคต
ขณะเดียวกันทางคณะฯ ยังได้เดินทางไปดูงาน Osaka World Expo 2025 ซึ่งถูกจัดขึ้นที่โอซากา โดยเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียว โดยธีมหลักของงานคือ “Designing Future Society for Our Lives” หรือ “ออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเรา” ซึ่งจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาสังคม และการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
ภายในงานแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และวิสัยทัศน์ในอนาคตของแต่ละประเทศทั่วโลกที่ต่างนำมาโชว์ศักยภาพของตนเองให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา มาในธีม Imagine What We Can Create Together เปิดโลกอวกาศ เผยอนาคตของการสำรวจอวกาศผ่านหินจากดวงจันทร์ของจริง ใช้โมเดลเสมือนจริงพาเราทะลุออกสู่อวกาศ
ประเทศเยอรมัน นำเสนอภายใต้ชื่อ “Wa! Germany” พูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมรีไซเคิล ผสมผสานพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ญี่ปุ่น มาในธีม “Between Lives” แสดงถึงการรักษ์โลกแต่ไม่ทิ้งความไฮเทค พูดถึงธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อโลกในอนาคต นำสิ่งของมารีไซเคิลแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงแชร์ไอเดียการสร้างอาคารในแบบฉบับญี่ปุ่นเพื่อรองรับภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ และเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาในโลกอนาคต
ซาอุดิอาระเบีย นำเสนอด้วยแนวคิด "Together for a Better Future" จำลองให้เหมือนเดินอยู่ในซอยของซาอุดิอาระเบียจริงๆ โดยมีการใช้ลมระบายอากาศ รวมถึงการใช้เทคโลโลยีในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน World Expo ในครั้งต่อไป
ส่วน ประเทศไทย นำเสนอด้วยแนวคิด “ภูมิพิมาน ดินแดนแห่งภูมิคุ้มกัน” แสดงเอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย โดยมีการแสดงวัตถุดิบของอาหารไทยแต่ละชนิดแบบไฮเทค นอกจากนี้ยังพูดถึงนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ไม่เป็นรองใคร พร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมทำกิจกรรมไปด้วยในคราวเดียวกัน
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวด้วยว่าจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะฯ จะนำข้อมูล ไอเดีย แนวความคิด รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศมาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้รอบด้าน ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป