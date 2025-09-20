ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 22 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวด "โรงเรียนต้นแบบ"

วันนี้ (20 ก.ย.) ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ "กิจกรรมนันทนาการ" กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ทั้งในแง่องค์ความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการมีสุขภาวะร่วมกัน ตอบโจทย์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพ การกีฬา แนวคิด "พื้นที่สร้างสรรค์ วิถีนันทนาการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Recreation for All" ประจำปี 2568 โดยสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผอ.สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล มีผู้บริหารกรมพลศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่ห้องประชุมกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันระดับ โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ ประจำปี 2568 ผลปรากฏว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนันทนาการ" ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.อาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) และทีมงานผู้เกี่ยวข้อง
โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของนันทนาการ ในการแก้ไขปัญหาท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงการมองเห็นโอกาสในการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมเยาวชนทุกกลุ่ม ที่สำคัญยังเป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของความสำเร็จที่จะเกิดประโยชน์ในการต่อยอดความสำเร็จ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองภาพอนาคตพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงการเปิดให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการออกแบบและดูแลพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ที่แท้จริงและยั่งยืน
และในวันที่ 20 ก.ย. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการ "AI ตาที่สาม หูที่สี่ : เทคโนโลยีอัจฉริยะ - พลังการเข้าถึงและการเรียนรู้" โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 โดยมี นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ Ai ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาสงเคราะห์ และทักษะด้านดิจิทัล.