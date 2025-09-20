"วรชาติ แสนคำ" ทุกคดีเกาะติดไม่ปล่อย สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งพา

Police Focus-ตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วย ป.ป.ส.ภาค 1 แถลงข่าวจับกุม ขบวนการลักลอบขนยาเสพติด ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนกล้าไม้ขึ้นไปภาคเหนือเป็นเวลา 3 วัน ขากลับตีรถเปล่าลงมาโดยใช้เส้นทางรอง ชุดสืบสวนได้ตามประกบติด จังหวะคนขับจอดทำธุระข้างทาง เห็นตำรวจท่าทีมีพิรุธและพยายามหลบหนี จึงควบคุมตัวพร้อมรถไปตรวจค้นในปั๊มน้ำมัน ริมถนนสายเอเชีย ต.ท่าฉบวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เจอช่องลับบริเวณพื้นกระบะ เปิดออกมามี ยาบ้า 6.9 ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่
พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภาค 1 กล่าวว่า คดีนี้ชุดสืบสวนภาค 1 ขยายผลจากคดียาเสพติด 1 ล้านเม็ดจำนวนหลายคดี ยาลอตดังกล่าวลำเลียงจากภาคเหนือ นำมาพักและกระจายในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล บางส่วนเชื่อว่าเตรียมนำลงสู่ภาคใต้ เพราะปริมาณการใช้ยาในภาคกลางไม่มากขนาดนี้ หีบห่อบรรจุยามีตราประทับตัวอักษรถึง 3 แหล่งผลิต Y1, 999, L/AAA ลักษณะการบรรจุก็ต่างกัน จึงแน่ชัดว่าแหล่งผลิตมาจากคนละที่
หลังนำยาข้ามฝั่งมาแล้วจะรวมอยู่จุดพักตามแนวชายแดน จากนั้นรถบรรทุกไปรับของกลางก่อนถูกตำรวจสกัดไว้ได้ คนขับทำอาชีพขนส่งพืชผลทางการเกษตร ช่วงหลังไม่มีงานเลยผันตัวรับจ้างขนยาได้ครั้งละ 2 หมื่นบาท ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างขยายผลผู้สั่งการ เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา สืบภาค 1 สกัดจับยาในลักษณะเดียวกัน ครั้งนั้นเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ รับยามาจากชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดประตูท้ายไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ว่าบรรทุกตู้เปล่า
เมื่อรถผ่านเส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตำรวจเห็นผิดสังเกตตู้มีความยาว 12 เมตร แต่ภายในสั้นกว่าปกติ ตรวจค้นพบว่ามีการดัดแปลงตีเหล็กกั้นเป็นช่องลับ ภายในเจอ ยาบ้า 18,200,000 เม็ด ไอซ์ 750 กก. เคตามีน 300 กก. นับเป็นอีกคดีที่จับยาได้จำนวนมาก ในช่วงที่ตนมารับตำแหน่ง ผบก.สส.ภ.1 ได้ปราบปรามยาเสพติดอยู่ต่อเนื่อง ผู้สั่งการคือคนไทย ที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราไม่ได้รับความร่วมมือในการขจัดคนพวกนี้
"ถ้ากวาดล้างผู้สั่งการได้มันจะ Contact กับแหล่งผลิตไม่ได้ สุดท้ายไม่สามารถสั่งยาเข้ามาไทยได้ อีกด้านหนึ่งวิธีแก้ปัญหาในมุมมองผม 1. บทลงโทษผู้กระทำผิดต้องหนัก เป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นที่เข้ามาสู่ในวงการ รู้สึกกลัว ไม่กล้ากระทำผิด 2. เอาผู้เสพไปบำบัดให้หายขาด เพื่อไม่ให้มีความต้องการเมล็ดยา เมื่อความต้องการลดลงของก็ขายไม่ได้ ที่ผ่านมารัฐบาลและ สตช.มีโครงการ Seal Stop Safe สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ร่วมซีลพื้นที่ตามแนวชายแดน" ไอยรา 1 กล่าว
ผู้การวรชาติ เล่าว่า ตนเป็นลูกนายดาบโรงพักสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เติบโตในแฟลตตำรวจ เห็นการทำงานของตำรวจ จึงเข้าเรียน นายร้อยตำรวจ รุ่น 48 เริ่มทำงานในตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ รอง สว.หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สมุทรปราการ สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3 รอง ผบก.สส.ภ.1 และขึ้น ผบก.สส.ภ.1
เมื่อมารับตำแหน่งได้ตั้งชุดสืบสวน ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 1 ขึ้นมาใหม่ โดยคัดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และส่งไปศึกษาอบรมจากชุดปฏิบัติการ ที่สามารถจับกุมรายสำคัญได้จำนวนมาก ล่าสุด ป.ป.ส.ภาค 1 พร้อมด้วยศูนย์ฯ ของเรา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรชุดปราบปรามยาเสพติด ขึ้นไปศึกษาการทำงานของทีม ป.ป.ส.ภาค 5 และศูนย์ปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 ในการเฝ้าติดตามขบวนการลำเลียงยาเสพติด
บช.ภาค 1 เป็นพื้นที่พิเศษเพราะไม่ติดแนวชายแดน ทว่าเป็นพื้นที่ผ่านการลำเลียงของผู้ค้ายา และเป็นจุดพักยาเพื่อกระจายสู่ภาคกลางตอนใน หรือลงไปภาคใต้ ตนสั่งตรวจตราหาโกดัง บ้านเช่า ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือไม่มีคนอยู่ ลักษณะเช่า 1 เดือน อยู่พักแค่ 2-3 วัน ผู้ค้าจะหาที่พักไปเรื่อยๆ ที่คิดว่าปลอดภัย ก่อนหน้านี้จุดพักจะอยู่ในเขตปริมณฑล จากการตรวจตรามากขึ้นและเข้มงวดของตำรวจภาค 1 ปัจจุบันจึงถอยร่นไปอยู่ จ.อยุธยา สระบุรี ลพบุรี
"เดือนเมษามีเคสว่าจ้างบริษัทรถขนส่ง ให้รับตู้แช่ขนาดใหญ่ที่โกดังปทุมธานี ไปส่งระแงะ นราธิวาส คนว่าจ้างมาเปิดโกดังและช่วยยกตู้ใส่รถบรรทุก คนขับถ่ายภาพสถานที่ สินค้า รถ เพื่อรายงานบริษัท แต่คนว่าจ้างพยายามปิดบังใบหน้า คนขับเริ่มสงสัยว่าผิดปกติ จึงแจ้งบริษัทแล้วนำรถเข้า สภ.ลำลูกกา ให้ตำรวจตรวจสอบ เปิดดูจึงพบไอซ์ 200 กก. ที่โกดังเจอตู้แช่อีก 1 ตู้ มีไอซ์อีก 320 กก. รวมของกลางทั้งหมด 520 กก. คือเหตุผลที่ตำรวจคอยตรวจตราโกดัง บ้านเช่า อยู่ตลอด" หัวเรือสืบภาค 1 กล่าว
นายพลวัย 53 ปี บอกด้วยว่า ในช่วงอยู่ภาค 1 มีส่วนร่วมคลี่คลายคดีสำคัญ อาทิ คดี ผอ.กอล์ฟ ฆ่าชิงทอง 3 ศพ จ.ลพบุรี ปี 2563, คดีอุ้มฆ่านักศึกษาสาวชาวจีนเรียกค่าไถ่ จ.นนทบุรี ปี 2566, คดีแก๊งยากูซ่าฆ่าหั่นศพพวกกันเอง จ.นนทบุรี ปี 2567 ในเรื่องการทำงานได้เปลี่ยน Mindset ตำรวจให้มุ่งทำงาน พัฒนาหน่วยงาน ให้ประชาชนยอมรับและมีความเชื่อมั่น อีกทั้งเป็นที่พึ่งพาตลอดจนไว้วางใจ ให้ข้อมูลสำคัญของเครือข่ายยาเสพติด หรือคดีอื่นๆ จนสามารถจับกุมในที่สุด
นักสืบต้องคอยสังเกตจดจำ ทำงาน เกาะติดสถานการณ์ เกาะติดพื้นที่ เกาะติดบุคคล มีความรู้ในพื้นที่รับผิดชอบ การรู้จักกับคนพื้นที่เราจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทุกคดีเราตามติดไม่ปล่อยเวลาทิ้งไป มิเช่นนั้นพยานหลักฐานสำคัญจะขาดหายไป การทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียหายได้คือ จับคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุด ความล่าช้าของการดำเนินคดี เป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ยุติธรรม การจับกุมหลายๆ ครั้ง แสดงให้ประชาชนเห็นความเชื่อมั่นในตำรวจภาค 1