หญิงพลัดตกห้างดัง ย่านพระราม 9 ที่ชั้น 6 พบเก้าอี้ กับรองเท้าแตะถอดทิ้งไว้

เกิดเหตุหญิงพลัดตกในห้างดัง ย่านพระราม 9 ที่บริเวณชั้น 6 พบเก้าอี้กับรองเท้าแตะถอดทิ้งไว้ เบื้องต้นพบว่า ยังมีชีพจรจึงรีบนำตัวส่ง รพ. ส่วนชายที่มาด้วยกัน ตร.อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ
วันนี้ (19 ก.ย.) เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุกรุงเทพได้รับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกจากที่สูง ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ย่านพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางเข้าไปตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น B โซนซุปเปอร์มาร์เก็ต พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย หมดสติ แต่ยังมีชีพจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของห้างรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม 9 จากการตรวจสอบที่บริเวณชั้น 6 ของห้างดังกล่าว พบเก้าอี้วางอยู่ และพบรองเท้าแตะแบบผู้หญิงวางอยู่บนพื้น
เบื้องต้นสอบสวนพบว่า หญิงผู้บาดเจ็บเดินทางมากับชาย 1 คน และหยุดอยู่บริเวณชั้น 6 ก่อนจะนำเก้าอี้มาวางและปีนขึ้น ทำให้พลัดตกลงมายังชั้น B ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวชายที่มากับหญิงผู้บาดเจ็บไปสอบสวนที่ สน.ห้วยขวาง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป