จับช่างก่อสร้างโหด ฟันเพื่อนตาบอด แค้นจับลูกวัย 4 ขวบโยนถังน้ำ

ตำรวจทางหลวงชุมพรรวบช่างก่อสร้างโหด คว้ามีดฟันเพื่อนร่วมงานตาบอด-แขนหวิดขาด แค้นจับลูกชายวัย 4 ขวบโยนลงถังน้ำ
วันนี้ ( 18 ก.ย.) พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.นำกำลังจับกุมนายสุริยา อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลพระโขนง ที่ จ.86/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.66 ข้อหา "ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส (ตาบอดและทุพพลภาพตลอดชีวิต)
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพร ออกตรวจมาถึงบริเวณริมถนน ทล.4 กม.468 (ขาล่องใต้) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พบรถกระบะต้องสงสัย คนขับมีอาการพิรุธ เมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีหมายจับศาลพระโขนง ก่อนเข้าทำการจับกุม
สอบสวน นายสุริยา รับสารภาพว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 ขณะนั้นตนทำงานเป็นช่างก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร ย่านอ่อนนุช กรุงเทพฯ ในวันดังกล่าวตนฝากลูกชายอายุ 4 ปี เอาไว้กับนายเอ (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงาน เพราะต้องขึ้นไปทำงานบนชั้น 2 ของบ้าน จึงขอให้นายเอช่วยดูแล
จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงเด็กถูกโยนลงถังน้ำ และมีเสียงลูกชายของตนร้องไห้เสียงดัง จึงรีบลงมาดูก็พบว่าลูกตกไปอยู่ในถังน้ำผสมปูน จึงรีบเข้าช่วยเหลือ และทราบว่าถูก นายเอ จับโยน เหตุเพราะว่าลูกชายร้องไห้ไม่ยอมหยุด ประกอบกับ นายเอ มีอาการเมาสุรา ด้วย ด้วยความโกรธจึงเข้าไปหยิบมีดทำครัวตรงเข้าไปฟัน นายเอ ที่ใบหน้าและลำตัวจนเป็นเหตุให้ตาบอด และแขนเกือบขาด ก่อนจะรีบหลบหนีไปทำงานตามที่ต่าง ๆ กระทั่งถูกจับดังกล่าว จึงนำตัวส่งสน.พระโขนง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป