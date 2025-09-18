แฉ!“พระอาจารย์คึกฤทธิ์” แอบโอนที่วัดเป็นชื่อตัวเอง ก่อนถูกชาวบ้านฟ้องจนต้องคืน

แฉ! พฤติกรรม“พระอาจารย์คึกฤทธิ์” เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงปทุมธานี แอบโอนที่ดินบริจาคของวัดหลายไร่เป็นของตัวเอง ก่อนถูกชาวบ้านฟ้องจนต้องโอนกลับคืน
วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบพฤติกรรม “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ว่าภายหลังรับเรื่อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ตำรวจ บก.ปปป. เร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกมิติ ก่อนพบจ้อมูลสำคัญว่าในอดีตนั้น “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” เคยถูกชาวบ้านฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณียักยอกที่ดินบริจาคของวัดไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัว ถึง 2 ครั้ง
โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 หลังมีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธารายหนึ่ง บริจาคที่ดินให้กับวัดจำนวนหลายไร่ แต่ต่อมากลับพบว่าที่ดินที่ตนเองเคยบริจาคให้กับวัดเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นั้นถูกโอนต่อไปเป็นชื่อของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ เป็นผู้ถือครอง ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาคนดังกล่าวจึงเกิดความไม่พอใจว่าจ้างทนายความเข้ามาไกล่เกลี่ยขอคืนที่ดิน จนพระรูปดังกล่าวต้องยอมโอนที่ดินคืนให้กับชาวบ้านปี 2566
ส่วนอีกคดีเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาอีกรายหนึ่งเคยบริจาคที่ดินให้กับวัด ก่อนต่อมาจะมาทราบภายหลังว่าที่ดินถูกโอนต่อไปเป็นชื่อของ “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” เช่นเดียวกับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธารายแรก จึงว่าจ้างทนายฟ้องร้องดำเนินคดี กระทั่งเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” จึงจำยอมคืนที่ดินให้กับชาวบ้านรายนี้
อย่างไรก็ตามจากเรื่องฟ้องร้องทั้ง 2 กรณีที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นความสำคัญในการจำเป็นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเร่งเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของวัดอย่างละเอียด เพื่อให้ทรัพย์สินของวัดต่าง ๆ ที่ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด