ร้อง ป.ถูกชายอ้างเป็นทหาร-ตำรวจ หลอกเอาทรัพย์สิน ซ้ำขู่ทำร้ายพบผู้เสียหายเกือบร้อยราย

“อี้ แทนคุณ - ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” นำทีมบุกกองปราบ พาเหยื่อสาวร้องกองปราบ หลังถูกชายแอบอ้างเป็นทหาร-ตำรวจหลอกลวงผู้หญิงมีฐานะดี ทำให้เสียเงินทอง ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย รวมถึงเอาข้อมูลไปแอบอ้างขายสินค้าออนไลน์ ผู้เสียหายเกือบร้อยราย
วันนี้ (18 ก.ย.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ” ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อม “ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง และ “เก่ง สุเชษฐ์” ผู้ช่วยประธานชมรม นำผู้เสียหายเป็นผู้หญิงและสาวประเภทสองเข้าร้องทุกข์ กองปราบปราม หลังถูกชายสวมเครื่องแบบทหาร–ตำรวจ อ้างตัวเป็นข้าราชการ เพื่อหลอกลวงผู้หญิงที่มีฐานะดีและตำแหน่งสูง
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ชายคนดังกล่าวจะสร้างความไว้วางใจ หลอกให้รัก หรือคบหาดูใจ ก่อนเรียกร้องเงินทองและสิ่งของ บางรายหากไม่ยินยอมมีความสัมพันธ์ ชายคนนี้ถึงขั้นข่มขู่ทำร้ายร่างกาย รวมถึงใช้ข้อมูลส่วนตัวติดตามเหยื่อ นอกจากนี้ยังมีการแอบอ้างโปรไฟล์ผู้หญิงไปหลอกขายสินค้าออนไลน์และไม่ส่งของให้ลูกค้า
ต้นอ้อ กล่าวว่า ผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์มีเกือบ 100 ราย แต่หลายคนไม่กล้าแจ้งความเพราะถูกข่มขู่ ขณะที่บางรายถูกข่มขืนและนำไปทิ้งในป่า จ.สระแก้ว จนเกิดผลกระทบทางจิตใจและอาการซึมเศร้า
ด้านอดีตภรรยาของชายคนนี้ เปิดเผยว่า เคยถูกทำร้ายร่างกายและควบคุมเรื่องการเงิน ขณะอยู่ด้วยกัน อีกทั้งชายคนนี้มีพฤติกรรมสองบุคลิก อารมณ์รุนแรง และติดต่อผู้หญิงหลายคนพร้อมกัน
นายแทนคุณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคม อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอื่นหรือเข้าข่ายค้ามนุษย์ พร้อมเรียกร้องให้กองปราบขยายผลตรวจสอบการแอบอ้างเครื่องแบบและการใช้ความน่าเชื่อถือของราชการเพื่อหลอกลวง ทั้งนี้ขอเตือนผู้หญิงทุกคน หากพบผู้ชายอ้างเป็นทหาร–ตำรวจ ควรตรวจสอบข้อมูลกับต้นสังกัดจริงก่อน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบ