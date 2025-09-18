ตำรวจนครบาล เตือนสายมู พิธีฝากดวง อันตรายกว่าที่คิด พร้อมแนะวิธีป้องกัน

MGR Online-ตำรวจ ดส.บช.น.ออกมาเตือนสายมู อย่าหลงเชื่อพิธีฝากดวง เพราะอันตรายกว่าที่คิด พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน 5 ข้อ
วันนี้ (18 ก.ย.) กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า ทำบุญ ฝากดวง สายมู ต้องระวัง
จุดเสี่ยงที่ควรระวัง
1. ซองบุญ/รับฝากดวงออนไลน์
หลายเพจอ้างว่าสามารถฝากดวง ฝากชื่อ ทำพิธีแทนได้ แต่เก็บเงินหลักร้อยจนถึงหลักพัน ซึ่งไม่ต่างจากการหลอกลวงความเชื่อ
2. มิจฉาชีพปลอมเป็นพระ/หมอดู
ใช้รูปโปรไฟล์พระ หรือคนแต่งกายคล้ายหมอดูสายมู มาหลอกให้โอนเงิน "ค่าครู" หรือ "ค่าทำพิธี"
3. ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล
บางที่ให้ผู้หญิงส่งชื่อ-วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด หรือแม้แต่รูปถ่ายไป อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี
4. พิธีกรรมเกินจริง
มีการโฆษณาเกินจริง เช่น ฝากดวงแล้วจะได้แฟนรวย ทำพิธีแล้วหนี้สินหาย สร้างความหวังลวง
วิธีป้องกันตัว
1. ทำบุญด้วยตัวเองที่วัด หรือองค์กรการกุศลที่เชื่อถือได้
2. หากอยากฝากชื่อ ควรตรวจสอบว่าเป็นพิธีจริง มีการประกาศชัดเจนจากวัด
3. อย่าโอนเงินให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนโดยไม่มีหลักฐาน
4. เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้กับตัวเอง ไม่บอกวันเกิด เวลาเกิด รูปถ่ายกับคนแปลกหน้า
5. ใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์ หรือความเชื่อเพียงอย่างเดียว.