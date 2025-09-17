บช.ก.-พศ. เตรียมตรวจสอบเงิน 8 พันล้านวัดโสธร -จ่อแจ้งข้อหา"ทิดจอร์จ"อีกหลายคดี

รอง ผบช.ก.ประชุมร่วมสำนักพุทธฯ เตรียมตรวจสอบวัดโสธรพบมีเงิน 8 พันล้าน-เผยเตรียมแจ้งข้อหา"อดีตพระอลงกต" เพิ่มอีกหลายกระทง
วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่าครั้งนี้เป็นการประชุมรอบแรกเพื่อสรุปการทำงาน ซึ่งภาพรวมมีความชัดเจนในหลายเรื่อง ในเรื่องของทรัพย์สินต่าง ๆของวัด แต่เรื่องของการดำเนินคดีในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินของวัด คิดว่าหลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากเรื่อย ๆ
เมื่อถามถึงการออกหมายจับรอบที่สอง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า ขณะนี้ตำรวจได้เรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด ส่วนอดีตหลวงพ่ออลงกตมีความคืบหน้าไปเยอะ โดยเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินวัด คิดว่าน่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหลายกรรม โดยเฉพาะเรื่องเอาเงินวัดไปซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นที่ดิน เรื่องนี้ เป็นกรณีต่างกรรม ต่างวาระส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรากำลังเรียกสอบ โดยเฉพาะมูลนิธิต่าง ๆ และผู้ที่ยืมเงินวัดไปโดยที่ไม่มีเหตุ และนำเงินมาคืนแต่ยังชี้แจงไม่ได้ ซึ่งเป็นคนที่เราพูดถึงกันเป็นพระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ ส่วนดารานักแสดงยังไม่มีให้เห็น
รอง ผบช.ก.ยังกล่าวถึงกรณีของวัดโสธรวันนี้ได้มีการประชุมเป็นการประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงคณะกรรมการที่นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมา ข้อเท็จจริงในที่ประชุมมีการพูดคุยกันแต่เป็นคนละเรื่องที่ บก.ปปป. ทำ เพราะเราดูแลในเรื่องคดีสีกากอล์ฟที่มีพยานหลักฐานส่วนหนึ่ง แต่คณะที่ตรวจสอบในเรื่องของเจ้าอาวาสวัดโสธรเป็นสีกาอีกคน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีกากอล์ฟ และระหว่างนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนคณะกรรมการอีกชุดจะทำเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาส และเงินภายในวัด โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด ฉะเชิงเทราที่เข้ามาพบในวันนี้นำเอกสารอะไรมาบ้าง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่าเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันนอกรอบ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ทางสำนักพุทธเขาก็มีหน้าที่ชี้แจงว่ามีอะไรที่ต้องตรวจสอบบ้าง ก็ให้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนนั้นไป และหลังจากนี้ในส่วนของ บก.ปปป. จะเข้าไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป.ป.ช,ป.ป.ท.,ปปง.และ สตง. เนื่องจากวัดดังกล่าวเคยมีหนังสือร้องเรียน ควรที่จะลงไปตรวจสอบในเชิงรุกเพื่อความโปร่งใสของวัด เพราะวัดดังกล่าวเป็นวัดที่มีเงินจำนวนมหาศาลประมาณ 8,000 ล้านบาท เราอยากให้เงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด