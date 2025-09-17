"บิ๊กเต่า"เผยโทษจำคุก"ศรีสุวรรณ-เจ๋ง ดอกจิก "ยังน้อยไป

รอง ผบช.ก. เผยโทษจำคุก"ศรีสุวรรณ-เจ๋ง ดอกจิก " ตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวยังน้อยไปอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักร้อง- นักการเมืองนอกรีต
วันนี้ ( 17 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาตจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญานายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน และ นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก ตัดสินจำคุก 6 ปีไม่รอลงอาญา ในคดีร่วมกันเรียกรับทรัพย์จากอดีตอธิบดีกรมการข้าว ว่า พนักงานสอบสวนทำคดีนี้โดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน แต่เป็นเพราะว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความ จึงดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐาน
"อยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักร้อง นักการเมืองหรือบุคคลใดก็แล้วแต่ ที่ยังมีพฤติกรรมใช้ความรู้และความสามารถ ไปในทางรีดเงินก็จะบังคับใช้กฎหมายกับทุกคน ต่อให้บุคคลนั้นจะเป็นที่เกรงกลัวสำหรับนักการเมืองก็ตาม" รอง ผบช.ก.กล่าว
ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณมีการกล่าวอ้างว่าเรื่องนี้ตนถูกเตะตัดขาจากผู้มีอำนาจ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ มองว่า ตนทำไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการเตะตัดขาตามที่นายศรีสุวรรณกล่าวอ้าง
"ผมมองว่าโทษจำคุกของทั้ง 2 คนยังน้อยเกินไป เพราะนายศรีสุวรรณกับพวกเป็นบุคคลที่ถูกนักการเมืองแต่งตั้งมาเพื่อตรวจสอบการทุจริต แต่จำเลยทั้งหมดกับทำเรื่องนี้เสียเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีคำสั่งจำคุกที่มากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลที่มีความคิดจะกระทำในลักษณะแบบนี้" พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว