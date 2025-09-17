รวบอดีตตำรวจพระโขนง นายทุนใหญ่หลอกจำนำรถเชิดขายข้ามชาติ

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ BAD COPSรวบอดีตโปลิสพระโขนง ผันตัวเป็นนายทุนใหญ่ หลอกจำนำรถทั่วประเทศ ก่อนเชิดขายข้ามชาติ
วันนี้ ( 17 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. เปิดปฏิบัติการ BAD COPS ตามรวบตัว นายณัฏฐกิตติ์ อดีต ตำรวจนครบาล สน.พระโขนง ตามหมายจับ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ จ.51/2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ที่ร้านคาร์แคร์แห่งหนึ่งใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จับกุมขบวนการหลอกรับจำนำรถยนต์ทั่วประเทศ ก่อนนำไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเสียหายให้ประชาชนจำนวนมาก ก่อนขยายผลจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดกว่า 6 คน ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า บัญชีม้า และนักบิน ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีอดีตข้าราชการตำรวจอยู่เบื้องหลังทำหน้าที่เป็นนายทุน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้
กระทั่งสืบทราบว่า นายณัฏฐกิตติ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นอดีต ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายณัฏฐกิตติ์ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป