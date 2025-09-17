สาวสองเครียดตกเป็นผู้ต้องหาขโมยจยย. ดื่มเหล้ายอมใจก่อนตัดสินใจ ดิ่งสะพานปทุมธานี 2

สาวสองเครียกตกเป็นผู้ต้องหาขโมย จยย.เดินทางมาพบตำรวจ ดื่มเหล้าย้อมใจ ก่อนพุ่งลงเจ้าพระยา ที่สะพานปทุมธานี 2 พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แต่ช่วยไม่ทัน
เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 16 กันยายน 2568 พ.ต.ท.กวี ช่วยสร้าง สารวัตรเวรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตทจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งมี สาวสอง กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณ กลางสะพานปทุมธานี 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่บริเวณจุดเกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง.ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต, พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต ,เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน,เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมนักประดาน้ำเร่งให้การช่วยเหลือล่าสุดยังไม่พบร่างดังกล่าว
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณใกล้กลางสะพาน พบ น.ส.วันเพ็ญ พิกุลขาว อายุ 31 ปี สาวไรเดอร์ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่ตนขับรถ จยย.มาถึงช่วงใกล้กลางสะพานได้พบเห็น ลักษณะเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีแดง นุ่งกางเกงขาสั้น ยืนอยู่ชิดขอบราวเหล็กสะพาน กำลังยืนร้องไห้ ตนจึงจอดรถแล้วสอบถามว่าเป็นอะไร มีอะไรให้ช่วยหรือไม่ ก่อนที่หญิงคนดังกล่าวได้บอกว่า"เขาไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนี้" จากนั้นเขาก็ได้โยนกระเป๋าสะพายสงแม่น้ำและถอดรองเท้าแตะสีเหลืองไว้ 1 คู่ ตนจึงรีบพยายามที่จะกระโดดข้ามขอบปูนเพื่อจะไปช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ทัน โดยตนจับได้แค่ปลายนิ้วเขา ก่อนที่เขาจะพุ่งคว่ำหน้าลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทันที โดยขณะที่ตนกระโดดข้ามขอบปูนเพื่อจะไปช่วยทำให้ข้อเท้าขาขวาพลิกจนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นจึงได้โทรศัพท์แจ้งไปยัง 1669 และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทางด้าน พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต กล่าวว่า เบื้องต้นจากการดูตำหนิรูปพรรณและสอบถามพยาน จนทราบว่าคนที่กระโดดสะพานนั้นคือ นายวีรยุทธ ป้องกระโทก "มิ้น" อายุ 32 ปี เป็นสาวสอง อยู่บ้านเลขที่ 17 ม.5 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองจ.นครราชสีมา โดยทางนายวีรยุทธ หรือ “มิ้น” ได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน ที่ สภ.ปากคลองรังสิต ซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัย ที่ได้ก่อเหตุ ลักรถจักรยานยนต์ ของผู้เสียหายรายหนึ่ง โดยได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้แล้ว และทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ก็ได้ไปเชิญตัวมาทำการสอบปากคำ และทำประวัติไว้เบื้องต้น โดยยังไม่ได้มีการออกหมายจับ เพราผู้ต้องหามาพบตามหมายเรียก จึงไม่สามารถที่จะควบคุมตัวไว้ได้ พร้อมกับปล่อยตัวไปชั่วคราว เพื่อรอให้มีการรวบรวมพยายหลักฐาน ก่อนที่สาวสองรายนี้ จะเดินออกจากโรงพัก และได้เดินออกไปในเวลาประมาณ 10.18 น. ด้วยการเดินเท้าและไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุฆ่าตัวตายในครั้งนี้
ส่วนการค้นหาร่างของสาวสองรายนี้ ทางนักประดาน้ำของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี กำลังอยู่ในระหว่างการลงค้นหา ล่าสุดยังไม่พบร่างดังกล่าว