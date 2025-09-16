"ทักษิณ" คิดถึงหลาน! เยี่ยมญาติครั้งแรก อยู่แดนพยาบาลตามเกณฑ์ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว

MGR Online - รองโฆษกราชทัณฑ์ เผย "ทักษิณ" ครบกักโรค 5 วัน ย้ายอยู่แดนพยาบาลตามเงื่อนไขมีโรคประจำตัว บ่นคิดถึงหลาน หลังครอบครัวเข้าเยี่ยมครั้งแรกในเรือนจำ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ ครอบครัว "ชินวัตร" ได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 08.40 น. นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งเป็นวันเยี่ยมญาติวันแรกของนายทักษิณ ชินวัตร โดยล่าสุดวันนี้ นายทักษิณ ยังคงอยู่ในแดนพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับควบคุมผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยโรคไต นอกจากนี้ จากการเยี่ยมญาติพบว่ามีกำลังใจ และมีบ่นคิดถึงหลาน
นางกนกวรรณ เผยว่า เมนูอาหารวันนี้ มื้อเช้ารับประทานไข่ต้ม และดื่มกาแฟดำ ส่วนมื้ออื่น ๆ ทั่วไป เช่น ก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้ เมื่อวานญาติยังได้นำหนังสือธรรมะ และหนังสือภาษาอังกฤษมาให้นายทักษิณไว้อ่าน ส่วนกรณีที่เรือนจำฯ มีการเปิดทีวีให้ผู้ต้องขังรับชมระหว่างวัน ผ่อนคลายความเครียดนั้น ทีวีจะเปิดเมื่อขึ้นเรือนนอนประมาณ 17.00 น. เป็นรายการหลากหลาย ที่ผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีผลต่อความมั่นคง ส่วนเรื่องความดันยังคงปกติ ไม่มีข้อน่ากังวล
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การคุมขังนายทักษิณที่แดนพยาบาล หรือ แดน 10 เป็นไปตามเงื่อนไข เนื่องจากผู้ที่จะเข้าเกณฑ์คุมขังในแดนนี้จัด เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือเป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) และมีโรคประจำตัว ส่วนกลุ่มที่สองคือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบัน มีนักโทษถูกคุมขังที่แดนนี้รวม 119 คน
โดยในวันนี้เวลา 10.00 น. นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำฯ ส่วนครอบครัวของนายทักษิณ มีแนวโน้มจะเข้าเยี่ยมอีกครั้งในวันพุธที่ 17 ก.ย. หรือวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. เนื่องจากญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้แค่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันพุธและวันศุกร์