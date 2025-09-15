พระพยอมจวกพระใส่เดี่ยวปกป้องน้องชาย ชี้ทำตัวเป็นอันธพาล ไม่มีสมณสัญญา

พระพยอมสวดแรง พระฟิวส์ขาด ถอดจีวรพร้อมใส่เดี่ยวปกป้องน้องชาย ทำลายศาสนาเหมือนนักเลง-อันธพาล ชี้ขาดสติ ไม่มีสมณสัญญา
จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ “แอน แอ่น” เผยแพร่คลิปวิดีโอพระภิกษุสงฆ์รายหนึ่งแสดงอาการฟิวส์ขาด ขณะมีผู้มาก่อเหตุทะเลาะกับน้องชายของตน โดยในคลิปมีการระบุข้อความแฮชแท็ก #คลิปตลกฮาๆ #เธอโผล่มา จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล หลายคนมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสมณเพศ
วันนี้( 15 ก.ย.)ล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น.ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามความเห็นจากพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
พระพยอม เปิดเผยว่า ความห่วงใยน้องชายถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในฐานะพี่ชาย แต่เมื่อบวชเป็นพระแล้ว ควรห่วงภาพลักษณ์และความถูกต้องในสมณเพศมากกว่าความผูกพันทางโลก “การแสดงอาการโกรธเช่นนั้นสะท้อนถึงการขาดสติ ไม่มีสมณสัญญา ไม่ได้ระลึกว่าตนเองเป็นพระ การกระทำจึงออกมาเหมือนฆราวาส อันธพาล หรือนักเลง ซึ่งทำลายทั้งตัวเองและศาสนา“
พระพยอม กล่าวต่อว่า พระที่บวชใหม่ควรตั้งใจรักษาศีลวินัย เหมือน “สะใภ้ใหม่” ที่ต้องสำรวมระวัง หากขาดวินัยแล้วก็ไม่อาจนำพาไปสู่สิ่งที่ดีงามหรือสูงส่งได้ การบวชไม่ใช่เพื่อเอาความรักความสงสารน้องมาปะปนกับสมณเพศ สิ่งที่พระรูปนี้ทำถือว่าเกินเหตุ เป็นหนึ่งในแสนที่ทำกัน ขอให้พระใหม่ทั้งหลายตั้งสติใหม่ ทำผิดแล้วก็อย่าให้ผิดซ้ำอีก