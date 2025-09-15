ภาคประชาชนเคลื่อนไหวร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ หลังพบข้อกังวลต่อการปรับหลักสูตรและนโยบายสื่อดิจิทัล ชี้ควรสอดคล้องกฎหมายและแผนการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิต นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบท จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสมคิด หอมเนตร รองประธานคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ ร.ต.ท.ธีระกิตติ์ ธีระบัญชร รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดุสิต เพื่อขอให้ตรวจสอบนโยบายด้านการศึกษาในประเด็นการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดซื้อ เช่า ใช้สื่อดิจิทัล
ทั้งสองระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวยังไม่มีการประเมินผลการวิจัยที่ชัดเจน อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือแผนการปฏิรูปใดบัญญัติให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในลักษณะนี้ โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุ่งเน้นเพียงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและหลักการพหุปัญญา
นายสานิตย์กล่าวว่า ระบบการศึกษาควรมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริง และทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในระยะยาว พร้อมเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย ด้านการศึกษาอย่างโปร่งใสและยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก
ทั้งนี้ การร้องทุกข์ครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาไทย โดยภาคประชาชนย้ำว่าควรมีการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับกรอบกฎหมายและแผนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาในอนาคต