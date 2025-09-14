ครบกักโรค 5 วัน "ทักษิณ" ย้ายแดนผู้สูงอายุ จับตาเยี่ยมญาติครั้งแรก 15 ก.ย.

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ เผย ขั้นตอนครบกำหนดกักโรค 5 วัน "ทักษิณ" อยู่แดนผู้สูงอายุก่อนประชุมจำแนกแดนตามความเหมาะสม ส่วนการเยี่ยมญาติ เป็นตาม 10 รายชื่อ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน
วันนี้ (14 ก.ย.) พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีการควบคุม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ว่า วันนี้ครบ 5 วัน กำหนดการกักโรคโควิด-19 ตามมาตรการ ซึ่งอาการความดันสูงของนายทักษิณ ก่อนหน้านี้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนจะจำแนกแยกแดนไปอยู่แดนใดนั้น ทราบว่าเรือนจำจะมีการประชุมทุก 1 เดือนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม ขณะนี้ยังไม่มีการแยกแดน ทำให้นายทักษิณจะไปอยู่ในแดนของผู้สูงอายุก่อน เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี
พ.ต.ท.เชน ระบุอีกว่า สำหรับวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.) ที่จะอนุญาตให้ญาติและทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่ลงชื่อไว้ 10 รายชื่อ ทางเรือนจำฯ มีความพร้อมแต่ไม่ได้จัดสถานที่ให้เยี่ยมเป็นพิเศษ ทุกอย่างจะดำเนินการเหมือนผู้คุมขังทั่วไป พร้อมบอกว่านายทักษิณตั้งตารอวันนี้ เพราะจะได้เจอครอบครัวที่เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต เบื้องต้นตนรับรายงานว่าจะมีญาติเข้าเยี่ยมแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร ซึ่งการเข้าเยี่ยมจะเป็นการพูดคุยผ่านกระจกใส เพราะยังไม่เป็นการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดที่สัมผัสกันได้ ส่วนการรักษาความปลอดภัยหากมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาให้กำลังใจก็จะประสานตำรวจท้องที่เข้ามาดูแลอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อตรวจสอบไปยัง 10 รายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตามที่นายทักษิณระบุไว้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งถูกส่งตัวออกรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำ ที่ ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ประกอบด้วย 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ 2.นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร 3.น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ 4.นายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา 5.นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ 6.น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยาของนายพานทองแท้ (สะใภ้) ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ คือ บรรดาหลาน ๆ ของนายทักษิณ จึงเป็นที่จับตาว่า ในการเยี่ยมญาติครั้งนี้ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 1 ปี จะมีบุคคลใดในครอบครัวทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำตามวันที่เวลาใดบ้าง รวมถึง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและคนใกล้ชิด
สำหรับรอบการเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางคลองเปรม แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้า ประกอบด้วย รอบที่ 1 เวลา 08.30-09.00 น. , รอบที่ 2 เวลา 09.00-09.30 น. , รอบที่ 3 เวลา 09.30-10.00 น. , รอบที่ 4 เวลา 10.00-10.30 น. , รอบที่ 5 เวลา 10.30-11.00 น.
ขณะที่รอบบ่าย ประกอบด้วย รอบที่ 6 เวลา 12.00-12.30 น. , รอบที่ 7 เวลา 12.30-13.00 น. , รอบที่ 8 เวลา 13.00-13.30 น. , รอบที่ 9 เวลา 13.30-14.00 น. และ รอบที่ 10 เวลา 14.00-14.30 น.