หนุ่มเมาท้าเพื่อนว่ายน้ำข้ามบึงบัว โดนห้ามแล้วไม่ฟัง สุดท้ายจมน้ำดับ

หนุ่มโรงงานวัย 27 เมาท้าเพื่อนว่ายน้ำข้ามบึงบัวในร้านอาหารย่านลาดกระบัง ถูดห้ามแล้วยังไม่ฟัง รั้นกระโดดลงไปคนเดียว ก่อนจมน้ำเสียชีวิต
วันนี้ (13 ก.ย.) ร.ต.ท.หญิง พิชญา ชูจิตร รอง สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง หน้าหมู่บ้าน ซอยฉลองกรุง 53 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุ พบเพื่อนที่นั่งดื่มกับผู้เสียชีวิต อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย ภายในบึงบัวของร้าน พบร่างนายธนาวุธ อายุ 27 ปี พนักงานโรงงาน สวมเสื้อยืดสีเทาและกางเกงขาสั้น นอนเสียชีวิตอยู่ในบึงบัวดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่า ปกติผู้เสียชีวิตตนเองและเพื่อนอีก 2 คนนั่งดื่มสุรากันอยู่ แล้วผู้เสียชีวิตได้ท้าทายให้ว่ายน้ำข้ามฝั่งในสระบัว เพื่อนๆ พยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตยังดื้อรั้น กระโดดลงไปในสระบัวเพียงคนเดียวและว่ายไปถึงกลางบ่อ
ต่อมาผู้เสียชีวิตเริ่มหมดแรงและพยายามจะว่ายเข้าฝั่ง แต่ก่อนจะถึงกลับหมดแรงจมลงไปใต้น้ำและไม่มีการตอบรับใดๆอีกเลย เบื้องต้นได้ประสานแพทย์นิติเวชเพื่อตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป