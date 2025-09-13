ปอศ.ตามรวบแก๊งปั่นหุ้น FVC เสียหาย 16 ล้าน

ตำรวจ ปอศ. ตามรวบแก๊งอินฟลูนักลงทุนชื่อดัง รวมหัวปั่นหุ้น FVC หลอกแมงเม่าเสียหาย 16 ล้านบาท
วันนี้ (13 ก.ย. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ประภาส วังงาม สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายอนุพนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ข้อหา “ร่วมกันสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” ได้บริเวณหน้าลานจอดรถ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง บริเวณ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจสอบพบอินฟลูเอนเซอร์สายนักลงทุนชื่อดังรายหนึ่ง ร่วมกับพวกตั้งขบวนการปั่นหุ้นบริษัทฟิลเตอร์ วิชั่น (จำกัด) มหาชน (FVC) ด้วยการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ผ่านการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจนักลงทุนรายย่อยให้เข้ามาติดกับดัก สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนและระบบตลาดทุน รวมมูลค่าความเสียหาย 16 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้หลายราย มีอินฟลูเอนเซอร์นักลงทุนชื่อดัง เป็นหัวหน้าขบวนการกระทั่งสืบทราบว่า นายอนุพนธ์ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ ได้หนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงเร่งนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอนุพนธ์ ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฏหมาย พร้อมเร่งขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป