ผู้วิเศษหยุดรถไฟได้ทั้งขบวน ชายยืนขวางราง พขร.ชักหวีดเตือนไม่ยอมไป

MGR Online-พขร.ทำขบวนรถไฟสินค้า ก่อนถึงเครื่องกั้นถนนบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ชายยืนขวางรางทำมือหยุดห้ามไป ชักหวีดเตือนแล้วยังไม่ออกไป คาดเป็นคนวิกลจริต
วันนี้ (12 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ขณะที่ขบวนรถสินค้าที่ 708 ความยาว 665 เมตร ต้นทางจากสถานีปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ชูณญา สถิรานนท์ เป็นพนักงานขับรถไฟ (พขร.) และ นายเทพณุรักษ์ ชูช่วย เป็นช่างเครื่อง (ชค.)
ก่อนขบวนรถแล่นผ่านบริเวณเครื่องกั้นถนนบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ พขร.ได้สังเกตเห็นวัตถุสีดำ เคลื่อนไปมาอยู่บนรางรถไฟ จึงเปิดสัญญาณหวีดเตือนเป็นระยะๆ และเมื่อขบวนรถเข้าใกล้ ชค.ร้องแจ้งว่า "คนครับพี่" พขร.ทำการลงห้ามล้อฉุกทันที พร้อมเปิดหวีดสัญญาณอันตราย เตือนให้บุคคลดังกล่าวออกจากรางรถไฟ แต่บุคคลนั้นไม่มีทีท่าที่จะออกจากราง
เนื่องด้วยขบวนรถมีความเร็วและหนักมาก เพราะเป็นขบวนรถบรรทุกสินค้า ไม่สามารถหยุดได้ในทันที แต่สุดท้ายก็สามารถหยุดได้ทัน ก่อนถึงบุคคลดังกล่าวเพียงระยะไม่เกิน 40 เมตร จึงสามารถระงับเหตุอันตรายไว้ได้ ทุกคนปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายใดๆ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 10.40 น.ที่ผ่าน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บุคคลดังกล่าวที่ยืนขวางรถไฟ เป็นชายอายุประมาณ 50 ปี ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล อาการเหมือนคนวิกลจริต เหม่อลอยตลอดเวลา จากนั้น พขร.ได้นำตัวบุคคลดังกล่าวออกจากทางรถไฟ เพื่อไปยังที่ปลอดภัยและให้ชาวบ้านในระแวกนั้น แจ้งผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป.