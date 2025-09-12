อดีตผู้ประกาศข่าวสาว ร้อง ปคบ. เอาผิดคลินิกดังบุรีรัมย์ ใช้หมอปลอมฉีดวิตามินจนหน้าพัง

อดีตผู้ประกาศข่าวสาว ร้อง ปคบ. ฉีดวิตามินหน้าใส คลินิกดังเมืองบุรีรัมย์ หน้าพังหวิดเสียโฉม พบใช้หมอปลอมทำหัตถการ แจ้งความตำรวจท้องที่คดีไม่คืบ
วันนี้ (12 ก.ย. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.จันทร์ปรียา ไชยวาลย์ อดีตผู้ประกาศข่าว สำนักข่าวขื่อดังแห่งหนึ่ง พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.ศิรวิทย์ นาคมุสิก รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ หลังเข้าใช้บริการฉีดวิตามินบำรุงผิวหน้า ก่อนเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง อีกทั้งต่อมายังทราบว่า ผู้ที่ทำหัตถการให้นั้นไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บุรีรัมย์ คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด โดยนำหลักฐานต่าง ๆ มามอบให้กับพนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
น.ส.จันทร์ปรียา กล่าวว่า รู้จักคลินิกดังกล่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการโพสต์ข้อความโฆษณาโปรโมชัน ลดราคาคอร์สบำรุงผิวต่าง ๆ ประกอบกับเห็นว่า คลินิก ดังกล่าวมีใบรับรองจากแพทยสภาดูน่าเชื่อถือ จึงสนใจติดต่อเข้าใช้บริการฉีดวิตามินบำรุงผิวหน้า ราคา 3,900 บาท เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าหลังการฉีดตนเกิดอาการข้างเคียง มีผื่นแดง ตุ่มไตขึ้นรุนแรงเต็มหน้า จนต้องเข้ารักษาตัวกับแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลอื่นหมดค่ารักษาไปหลายหมื่นบาท
น.ส.จันทร์ปรียา กล่าวต่อว่าเมื่อนำตัวยาวิตามีนที่คลินิกดังกล่าวนำมาฉีดให้ตนจนเกิดอาการแพ้ ไปตรวจสอบก็พบว่า ตัวยาดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องสำอาง ไม่ใช่ตัวยาทางการแพทย์ และไม่สามารถนำมาฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ อีกทั้งยังมาทราบภายหลังอีกว่า ผู้ที่ทำหัตถการฉีดผิวให้นั้นไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ตัวจริง ส่วนแพทย์ตัวจริงที่มีชื่ออยู่ในใบรับรองแพทยสภาที่ติดอยู่ในคลินิก ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกแต่อย่างใด แต่ถูกนำชื่อมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามหลังเกิดเรื่องตนเคยนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บุรีรัมย์ แต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คดีกลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงตัดสินใจเดินทางมาเข้าขอความเป็นธรรมกับตำรวจ บก.ปคบ. ดังกล่าว