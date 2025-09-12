"สว.สำรอง" มอบดอกไม้ "ดีเอสไอ" ทำคดีฮั้ว สว. ตามกฎหมาย จ่อยื่น "พรรคประชาชน" รับผิดชอบ

MGR Online - คณะ "สว.สำรอง“ เดินทางให้กำลังใจ ดีเอสไอ ลุยเอาผิดฮั้ว สว. "ฟอกเงิน-อั้งยี่" อย่ากลัวแทรกแซง เตรียมยื่น "พรรคประชาชน" ต้นเหตุเปลี่ยนขั้วอำนาจ
วันนี่ (12 ก.ย.) เวลา 11.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คณะ สว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิก ร่วมกันเดินทางเข้ามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีและดำเนินคดีให้สุดทาง โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ
โดย นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ตัวแทนคณะ สว.สำรอง กล่าวว่า วันนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สำรองและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ภาค ได้มารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฎิบัติหน้าที่ในเรื่องของคดี "ฟอกเงิน-อั้งยี่ สว." ว่า ขอให้ดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไร วันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และทราบว่าในเร็วๆ นี้คงจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) คนใหม่เข้ามาทำงาน แต่ว่าภาคประชาชนและคณะสมาชิกวุฒิสภาสำรองก็มีความกังวลใจว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้คดีโกงเลือกตั้ง สว. คดีฟอกเงิน-อั้งยี่ อาจมีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้อำนาจเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซง อาจจะทำให้เรื่องมันเงียบหายไปจากสังคม
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ทำให้การปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นการเมืองต่างๆ มีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และข้อเท็จจริงอาจจะไม่ปรากฏให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบว่าการโกงเลือกตั้ง สว. ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 26 ได้มีหมายเรียกชุดที่ 7 เรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งหนึ่งในนั้นมีหนังสือเรียกของ กกต. ที่มีชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่มีความกังวลในการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีว่าจะให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นไปตามกฏหมาย
"เรามีความกังวลใจเลยเดินทางมาให้กำลังใจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าขอให้เข้มแข็งและยึดมั่นในข้อกฎหมาย ให้มีความตรงไปตรงมา มีความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่ต้องไปกังวลหรือเกรงกลัวกับอะไรทั้งสิ้น กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ ถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ จะนำไปสู่ความเสียหายให้กับประเทศชาติได้ จึงขอฝากสื่อมวลชนและประชาชนที่อยู่ทางบ้านช่วยกันทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบโดยเร็ว"
ด้าน พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ระบุว่า ในวันที่ 16 ก.ย. จะมีการเดินทางไปที่พรรคประชาชน เพื่อขอให้ช่วยติดตามเพราะพรรคประชาชนเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองพลิกผัน จนส่งผลให้กลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาขึ้นมามีอำนาจทางการเมือง ซึ่งอาจจะมาแทรกแซงคดี ดังนั้น พรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คาดว่าจะมีส่วนที่จะทำให้ในเรื่องของการดำเนินคดี สว. จะมีโอกาสถูกแทรกแซง เพราะผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาล และบางคนยังได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีด้วย ซึ่งก็อยู่ในข่ายของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ ก็คงจะต้องเข้ามาดำเนินการหรือแทรกแซงในเรื่องนี้ได้
"การฮั้ว สว. ครั้งนี้มันมีการกระทำความผิดจริง มีผู้เกี่ยวข้องมากหน้าหลายตา อยากให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษ หรือมาตีแผ่ความจริง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการร้องเรียนคดีนี้ ยอมรับว่า 25% คือพวกตนก็อยากเป็น สว.ตัวจริง แต่ 25% ก็คืออยากให้กระบวนการกฎหมายบ้านเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง อยากให้เกิดการตีแผ่ความจริงและเอาคนผิดมาลงโทษ ส่วนอีก 50% คือ กลัวว่าจะมีกลุ่มคนที่มาฮุบอำนาจนิติบัญญัติและจะมาครอบงำประเทศชาติด้วยการเลือกองค์กรอิสระ หากพวกนี้ทำสำเร็จ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองประเทศชาติ ไม่ต่างอะไรจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศชาติไม่สมบูรณ์และบิดเบี้ยว"