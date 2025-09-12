เทศบาลปากเกร็ดเร่งสร้างสะพานชั่วคราว ช่วยชาวบางตลาด 1-ปากด่าน หลังน้ำท่วมทางสัญจร

วันนี้ (12 ก.ย. 68) เวลา 10.00 น. นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ชุมชนบางตลาด 1 – ปากด่าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเร่งติดตั้งสะพานทางเดินชั่วคราวนอกแนวกั้นน้ำ หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง จนไหลเข้าท่วมเส้นทางสัญจรในชุมชน สร้างความลำบากให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเดินลุยน้ำ
น.ส.ฝน (นามสมมุติ) ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณทางเทศบาลที่เข้ามาช่วยเหลือและให้ความใส่ใจกับความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งยังมีการประสานงานและสอบถามก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักก็ได้ลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทำสะพานให้ชาวบ้านใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุในชุมชน
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมน้ำ