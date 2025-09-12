ปรับ "ทักษิณ" ชั้นเลว! คปท.บุกจี้ราชทัณฑ์ ชี้ทำผิดซ้ำจนศาลสั่งบังคับโทษเข้าเรือนจำ

MGR Online - คปท. ชุมนุมหน้า "ราชทัณฑ์" ร้องปรับโทษ "ทักษิณ" เป็นนักโทษชั้นเลว กระทำผิดซ้ำจนศาลสั่งบังคับโทษเข้าเรือนจำอีกครั้ง และให้ออกเป็นประกาศ
วันนี้ (12 ก.ย.) เวลา 10.30 น. ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) พร้อมด้วย นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นำมวลชนเคลื่อนไหวมาปราศรัย และเข้ายื่นหนังสือถึง นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอคัดค้านการนำ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกไปคุมขังนอกเรือนจำ จากคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี โดยมี นายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้รับเรื่องแทน
นายพิชิต กล่าวว่า มายื่นเรื่องคัดค้านการพักโทษหรือให้ไปคุมขังนอกเรือนจำ รวมทั้ง ให้กรมราชทัณฑ์ปรับชั้นนายทักษิณเป็นนักโทษชั้นเลว เนื่องจากพฤติการณ์ของนายทักษิณที่หลบเลี่ยงไม่ยอมรับโทษในเรือนจำ ไม่ใช่นักโทษชั้นกลางเหมือนผู้ต้องขังเข้าใหม่เพราะกระทำผิดซ้ำจนศาลสั่งบังคับโทษเข้าเรือนจำอีกครั้ง โดยเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์ปรับโทษนายทักษิณเป็นนักโทษชั้นเลวและให้ออกเป็นประกาศหรือแถลงการณ์ออกมา
"ทั้งนี้ บอกว่าหากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือนายทักษิณ และสุ่มเสี่ยงที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพวกอาจถูกดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ"
เบื้องต้น ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า หลังรับเรื่องจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.เชน ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้ไปรับเรื่องจากคปท. ด้วยตนเองเพราะมีภารกิจประชุมหลายคณะ โดยเรื่องที่ คปท.เรียกร้อง ขณะนี้นายทักษิณอยู่ในเกณฑ์นักโทษชั้นกลาง ข้อเรียกร้องสามารถยื่นได้ แต่ต้องไปเข้าคณะกรรมการพิจารณา
พ.ต.ท.เชน ยังกล่าวถึง กรณีประกาศกระทาวงยุติธรรม เรื่องกำหนอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม ลงนามเมื่อ 5 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ไม่มีอะไร ประกาศฉบับนี้ให้รวมพื้นที่ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ เข้ามากับคลองเปรมประมาณ 6 ไร่ 1 งาน เพราะเดิมพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูและของเรือนจำกลางคลองเปรมอยู่แล้วแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดได้แบ่งพื้นที่ไปให้ รพ.ราชทัณฑ์ดูแล ล่าสุดจึงเอากลับมาให้เรือนจำกลางคลองเปรมดูแล เพราะคลองเปรมมีผู้ต้องขังจำนวนมากกว่า 6,000 คน เพื่อได้ลดความแออัด