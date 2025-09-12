คปท.ยื่นหนังสือจี้กรมราชทัณฑ์ หลังเกิดกระข่าว นำตัวนักโทษชายทักษิณ คุมขังนอกเรือนจำ

คปท.บุกกรมราชทัณฑ์ ยื่นหนังสือจี้อธิบดีฯ หลังเกิดกระแสข่าว นำ นช.ทักษิณ ออกมาคุมขังนอกเรือนจำ
เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 12 กันยายน 68 ที่กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. พร้อมกลุ่มผู้ประท้วงกว่า 100 คน ปักหลักชุมนุมปราศรัยอยู่หน้าบริเวณกรมราชทัณฑ์
จากกรณีมีกระแสข่าวว่าจะนำนักโทษชายทักษิณออกมากักขัง ข้างนอกแทน โดยมีการปราศรัยสลับปรับเปลี่ยนคัดค้านในกรณีดังกล่าว ผู้ชุมนุมมีการถือป้ายประท้วง คัดค้านกรมราชทัณฑ์หากมีการนำตัว นักโทษชายทักษิณออกมาคุมขังแดนนอก
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมปราศรัย ใช้เวลาในการปราศรัยนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองนนทบุรีกว่า 50 นาย มาอำนวยการรักษาความปลอดภัย จากนั้นนายพิชิต ได้ยื่นหนังสือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทั้งหมดจะเดินทางกลับในเวลาต่อมา