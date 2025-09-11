สืบ 3-สน.ร่มเกล้า สุดเจ๋ง ขยายผลแก๊งลัก จยย.เจอยาย้า 5.4 ล้านเม็ด ซุกกระบะตู้ทึบ

MGR Online-นครบาลแถลงผลงานชุดสืบสวน บก.น.3 และ สน.ร่มเกล้า ขยายผลจับกุมแก๊งลัก จยย.ใส่รถกระบะตู้ทึบ ส่งต่อประเทศเพื่อนบ้าน พบรถต้องสงสัยจอดอยู่ใต้ แอร์พอร์ตลิงก์ ลาดกระบัง เสริมแหนบสูงผิดปกติ พอตรวจค้นดันไปเจอ ยาบ้า 5.4 กว่าล้านเม็ด
วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 แถลงข่าว พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน ผกก.สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.ภาณุวัชร เจรจยิ่ง รอง ผกก.สส.สน.ร่มเกล้า และชุดสืบสวน สน.ร่มเกล้า จับกุม นายอดิศร บุญญานุสนธิ หรือเล็ก อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา แขวงคลองสามวา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง 5,450,000 เม็ด รถกระบะตู้ทึบ 1 คัน ได้ที่ลาดจอดรถ แอร์พอร์ตลิงก์ ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลา 07.30 น.
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ชุดสืบสวน สน.ร่มเกล้า และ บก.น.3 จับกุมแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน พร้อมป้ายทะเบียน 8 แผ่น โดยพฤติการณ์จะนำรถที่ลักมาใส่ท้ายรถกระบะตู้ทึบ เพื่อปิดบังอำพรางในการขนย้ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือส่งต่อลูกค้าที่ต้องการรถ จึงสืบสวนขยายผลแก๊งลักรถดังกล่าว ต่อมาวันที่ 10 ก.ย. ได้รับเบาะแสมีรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัย ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว ทะเบียน 2ตญ 53xx กรุงเทพฯ ใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม จอดที่บริเวณลานจอดรถรายเดือน แอร์พอร์ตลิงก์ ลาดกระบัง ลาน 3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จากการตรวจพบว่ารถคันดังกล่าวมีการเสริมแหนบมากกว่าปกติ สันนิษฐานว่าบรรทุกรถจักรยานยนต์ที่ลักมา หรือยาเสพติด จึงวางแผนเฝ้าติดตาม จนกระทั่งเวลา 07.30 น.ของวันเดียวกันพบ นายอดิศร เดินมาที่รถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว ตำรวจได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นรถ พบของกลาง ยาบ้า ห่อหุ้มด้วยกระดาษสาเทียนไขพิมพ์รูป 999 ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ จำนวน 37 กระสอบ รวมของกลาง ยาบ้า 5,450,000 เม็ด
พล.ต.ท.สยาม กล่าวต่อว่า จากการสอบสวน นายอดิศร รับสารภาพว่า มีหน้าที่รับจ้างขนยาเสพติด โดยยาลอตดังกล่าวไปรับมาจาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นำมาพักไว้ที่ลาดจอดรถ แอร์พอร์ตลิงก์ ลาดกระบัง บ้านพักอยู่บริเวณนั้นด้วย ก่อนส่งให้ลูกค้าตามจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี นายบอส (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) เป็นผู้สั่งการ ชุดสืบสวน สน.ร่มเกล้า และ บก.น.3 อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลผู้สั่งการ และผู้ค้ารายย่อยที่ นายอดิศร นำไปส่งให้ นอกจากนี้ ผู้ต้องหาประกอบอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ สน.ฉลองกรุง เกี่ยวเนื่องกับการลักรถอยู่แล้ว
แจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ร่มเกล้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.