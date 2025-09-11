ยธ. จับมือ สธ. ห้ามขาย "ใบกระท่อม-น้ำต้มใบกระท่อม" ใกล้สถานศึกษา รัศมี 1 กม. ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาท

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ร่วม รมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ. 2568 "ห้ามใกล้สถานศึกษา-หาบเร่-แผงลอย"
วันนี้ (11 ก.ย.) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ได้ร่วมลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ. 2568 โดยมี น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษา รมว.สธ. , นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วย รมว.ยธ. , นายวิชัย ไชยมงคล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี , นายสรวิศ ธานีโต คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. , นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัด สธ. , นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย , นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. , น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง , นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ เผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อม ซึ่งหากบริโภคมากเกินสมควรก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ จึงมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และห้ามมิให้ผู้ใดขายใบกระท่อมในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก ขายโดยใช้เครื่องขาย หรือขายในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะอื่นใดตามที่ รมว.ยุติธรรม และ รมว.สาธารณสุข ร่วมกันประกาศกำหนด
นายสมศักดิ์ เผยอีกว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งปรากฏการขายใบกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมในลักษณะเร่ขาย หรือตั้งแผงลอยขายในที่สาธารณะและตามท้องถนนสาธารณะ รวมถึงการการขายในบริเวณใกล้สถานศึกษา ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนและกลุ่มเปราะบางอื่นสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อใบกระท่อมหรือน้ำต้มกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยง่าย ซึ่งรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากให้เร่งรัดดำเนินการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
ด้าน พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า ด้วยความตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าวและเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รมว.ยุติธรรม และ รมว.สาธารณสุข จึงได้ร่วมลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ. 2568
พ.ต.อ.ทวี ระบุอีกว่า โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1,000 เมตร จากแนวรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา ตามมาตรา 25 (1) , 2.ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมโดยวิธีการหรือลักษณะการเร่ขาย หรือการจัดตั้งแผงลอยประกาศฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคได้ทุกแห่ง รวมถึงสามารถแจ้งมายังสายด่วนยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. หมายเลข 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย